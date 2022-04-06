Мнение: ДЕЖАВЮ

Открыл наугад, читаю – как в каком-то страшном сне. Кто закрутил эту шарманку снова с того же места??

“…По замыслу командования войска Юго-западного фронта должны были прорвать немецкие позиции, стремительным ударом пройти через Краматорск и Артемовск , освободить Сталино и выйти к Мариуполю . Одновременно войска Южного фронта должны были атаковать Новочеркасск и Ростов. Если бы это удалось, то в окружение попали бы все немецкие части, расположенные в Донбассе и Ростовском регионе.

Наступление началось 29 января 1943 года, а 4 февраля в Краматорск ворвались танки 14 гвардейской танковой бригады, шедшей в авангарде Кантемировского корпуса. Город был взят легко, с налета, но вскоре немцы перегруппировались и попытались отбить Краматорск. Начался жестокий бой, в котором гвардейцы сумели отбить несколько атак гитлеровцев, а затем к городу подошел наш третий танковый корпус, который сменил уставших кантемировцев.

Вскоре четырнадцатой бригаде, которой командовал Василий Шибанков, была дана задача прорваться к городу Красноармейску и тем самым перерезать пути отхода донбасской группировке немцев на запад. 11 февраля танкисты ворвались в Красноармейск и устроили ничего не подозревавшим немцам настоящее побоище. Враг потерял три десятка машин и много другой техники и военного имущества. Ну а самое главное — оказалась перерезанной железная дорога Днепропетровск — Мариуполь, по которой шло снабжение германской группы армий «Дон». Естественно, гитлеровцы не могли смириться с этим, и против нашей бригады были брошены все силы, которые немцы смогли стянуть в регион. Наше командование понимало важность Красноармейска и тоже послало туда все резервы, но далеко не всем соединениям удалось дойти, так как большая их часть увязла в боях еще на подходе. В итоге серьезно ослабленным в предыдущих боях нашим корпусам (4-му гвардейскому Кантемировскому корпусу и десятому танковому) в Красноармейске пришлось драться против превосходящих сил противника. Принявший на себя командование обороной города комбриг Василий Шибанков сформировал из местных жителей и освобождённых военнопленных отряд в 600 человек , который активно поддерживали в бою его танкистов. Но это не могло изменить соотношение сил.

В бой за Донбасс новый командующий германской группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн бросил свои лучшие силы. Помимо двух полнокровных танковых корпусов вермахта, красноармейцев атаковала пятая танковая дивизия СС «Викинг», по праву считавшаяся одной из лучших в Германии. Была у этой дивизии одна особенность, благодаря которой она вошла в историю: «Викинг» был укомплектован наемниками из стран Скандинавии, Бельгии и Нидерландов . По немецким документам они, конечно, числились добровольцами, но суть от этого не меняется — они получали жалование за то, что под командованием немецких генералов уничтожали наш народ. О моральном облике этих людей говорить не стоит, но воинами они были отменными и дрались отчаянно .

Кантемировцам пришлось туго: атаки следовали одна за другой, да еще у немцев было полное господство в воздухе , но наши держались. К 19 февраля в обоих советских корпусах в строю осталось только 9 танков T-34 и 8 легких танков Т-70. У гитлеровцев было две сотни «панцеров». Итог сражения предсказать было несложно, уже через день наши части были буквально перемолоты , а Красноармейск снова занят немцами. В этих боях мстившие за Сталинград немцы вообще не брали пленных , и массово убивали мирных жителей. Поняв, что дальше держаться невозможно, кантемировцы приняли решение отступать к Северскому Донцу. Комбриг Шибанков на своем танке остался прикрывать отход своих бойцов и погиб в бою. В это же время пал и Краматорск, а советские войска вынуждены были оставить Донбасс”.

Вот за каким дьяволом мы сейчас организовали этот поганый косплей?