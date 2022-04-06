 

Мнение: Встреча с последствиями Минских соглашений

06.04.2022, 1:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Встреча с последствиями Минских соглашений

Я не раз говорил, что Киев все эти годы относительной тишины тратил не зря: десятки военных полигонов для подготовки солдат (на каждом работали западные инструкторы), перевооружение, а самое главное и страшное — это изменение идеологии в головах людей и военных.

В 2015 году Порошенко издал указ о «расформировании незаконных вооружённых формирований на территории Украины». И вся эта нечисть из незаконных бандформирований влилась в ряды ВСУ и НГУ. Легализованные нацики в армии значительно выделялись: у них было намного лучше обеспечение и разного рода привилегии. Плюс националисты взяли на себя работу кем-то вроде политруков при СССР, то есть несли свою идеологию в армию и не только.

На пятёрку была настроена работа с мирным населением Украины. Уже с детского садика, а затем в школах все восемь лет молодёжи внушали, что Россия — враг и агрессор, переписанная история, в которой откровенные фашисты Шухевич и Бандера стали героями Украины. А рассказывали им это героизированные нацики, которых мы в начале войны выпустили из котлов.

Что в итоге мы получили? Те, кому было 12 лет в 2014 году, сейчас 20-летние парни, и служат они в ВСУ и НГУ, все эти годы этим молодым людям промывали мозги. На сегодняшний день, к сожалению, по своей сути нацбаты и регулярные части ничем друг от друга не отличаются. Поэтому и сопротивление серьёзное.

Но я уверен: после окончания спецоперации, при открытии реальной информации о том, что происходило на Украине, многие из этих молодых людей прозреют, а вот те, кто нет, будут опасными людьми для общества, и с ними придётся работать жёстко и быстро.

Главное — чтобы нас не остановили и мы вновь им не дали передышку на годы.

(с) Андрей Руденко

https://telegra.ph/Reportyor-VGTRK-Andrej-Rudenko-RtrDonetsk-04-05 – цинк

Что может быть хуже Минска-1 и Минска-2? Минск-3. Даже если он состоится в другом городе.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Renault Captur обновляется новыми вариантами и функциями

20.10 / Ученые презентовали три вероятных сценария будущего Земли до 2500 года

19.03 / Мнение: Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

17.05 / Ученые: Последствием изоляции может стать повреждение ДНК от солнечных лучей и рак кожи

20.08 / В России одной группе автомобилей разрешат ездить по выделенной полосе

05.01 / Из кирпичей разобранного казанского планетария построят новую церковь

04.03 / Мнение: Слив дилеров, риелторов и всяких посредников

02.12 / Мнение: Парадокс коронавируса

20.01 / В Перми предложили избавиться от советский названий районов

29.11 / Свекла названа «суперпродуктом» против гипертонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика