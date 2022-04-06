Мнение: Энергодоходы России вырастут, будущий торговый профицит и принявшие ультиматум страны

1. Западные эксперты продолжают радовать прогнозами. Согласно аналитикам агентства Блумберг, доходы России от экспорта углеводородов в текущем 2022 году вырастут на 30% и достигнут суммы в 321 миллиард долларов (26,8 триллионов рублей):

https://www.bloombergquint.com/business/putin-may-collect-321-billion-windfall-if-oil-gas-keep-flowing

То есть, деньги у России будут, а конкретно нефтегазовых денег будет даже больше, чем раньше. Постепенный же перевод торговли газом и нефтью на рубли гарантирует, что евро и доллары реально поступят в Россию и их нельзя будет заморозить на счетах в западных банках.

2. Дело не только в резком подорожании нашего экспорта. Отказавшись поставлять нам многие товары, ЕС и США сократили наш импорт, обеспечив нам тем самым рекордный положительный торговый баланс:

https://lenta.ru/news/2022/04/04/protok/

В этом году профицит счета текущих операций России может показать новый исторический максимум на фоне западных санкций (в 2021 году показатель достиг рекордных 122 миллиардов долларов), пишет РБК со ссылкой на экономистов.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец предсказывает, что положительное сальдо (превышение экспорта над импортом) текущего счета может достичь 200-300 миллиардов долларов. Приток денег из-за рубежа в Россию связан в основном с увеличением стоимостного объема экспорта российских энергоносителей. Кроме того, по прогнозам Института международных финансов (IIF), будет снижение товарного импорта в Россию примерно на 50 процентов.

По оценкам банка Goldman Sachs, импорт в этом году рухнет на 20 процентов, а положительное сальдо платежного баланса составит 205 миллиардов долларов.

Впрочем, радоваться тому, что мы накопим в этом году рекордное количество иностранной валюты за счёт превышения экспорта над импортом, не имеет особого смысла. Доллар и евро показали свою ненадёжность, это валюты дефолтнувших стран, стоящих на грани гиперинфляции. Поэтому большую часть валюты, которую мы будем получать с Запада, имеет смысл переводить в золото и тому подобные ценности.

3. Болгария и Молдавия согласились на оплату газа в рублях уже в первые дни после провозглашения российского ультиматума. Но Болгария – беднейшая страна Евросоюза, а Молдавия в ЕС вообще не входит, так что западники легко отмахнулись от этих заявлений.

Но вот накануне о готовности покупать за рубли заявили в стране, которая является важным европейским газовым хабом – в Словакии:

https://lenta.ru/news/2022/04/03/gazzz/

Поставки российского газа в Словакию невозможно прекратить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, его необходимо принять. Возможность оплаты за голубое топливо из России в рублях допустил глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик, передает ТАСС.

«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить [за газ из России] рублем, то платим рублем», — признал он.

Сулик напомнил, что Словакия закупает около 85 процентов необходимого ей газа в России. При этом он подчеркнул, что поддерживает диверсификацию поставок, однако для отказа от российского голубого топлива потребуется несколько лет.

Полагаю, если даже другие страны Центральной и Западной Европы откажутся от газа за рубли, словаки смогут принять на себя роль посредника, чтобы закупать газ если не для всей Европы, то хотя бы для нескольких соседних стран.

Довольно интересная ситуация складывается в Латвии. С одной стороны, латвийское руководство, как и остальные страны Прибалтики, публично осудило требования России и отказалось от газорубля. Однако латвийский бизнес, латвийские предприятия газоснабжения заявили совершенно противоположную позицию:

https://lenta.ru/news/2022/04/04/oplata/

Латвийская компания Latvijas Gāze допустила возможность перехода на оплату российского газа в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно пресс-релизу фирмы, «первое впечатление» такое, что формально оплата в российской национальной валюте не нарушает санкционный режим и представляется возможной. В Latvijas Gāze заявили, что продолжают анализ предложенного ей способа расчета за поставки как с юридической точки зрения, так и с точки зрения бизнес-интересов.

В общем, газорубль продолжает успешное наступление. Уже несколько европейских стран перешли на стадию принятия, другие находятся на стадии торга.