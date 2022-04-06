Политика: ВСУ решились на химическую атаку в Донбассе

Отступающие украинские войска провели самую настоящую химическую атаку в Рубежном – они взорвали цистерну с кислотой, когда ветер дул в сторону войск ЛНР. Это создало угрозу жизни людей и химического загрязнения территории. В Донбассе много производств, где используются опасные химвещества. Насколько высока вероятность того, что при отступлении ВСУ оставят после себя в буквальном смысле выжженную землю?

Украинские военные во вторник днем устроили подрыв цистерны, в которой находилась соляная кислота. Инцидент произошел в городе Рубежное, на окраинах которого ведутся бои между ВСУ и войсками Луганской народной республики. О подрыве сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) готовятся к сдаче города Рубежное и начинают подрывать химикаты. Сегодня в первом цехе завода «Заря» подорвана одна цистерна, (предположительно, с соляной кислотой). Момент подрыва спланирован с учетом розы ветров. Направление ветра сейчас в сторону освобожденной нами Кудряшовки», – написал Марочко в своейм Telegram-канале. На фотографии, приложенной к сообщению, запечатлено облако кирпичного цвета.

При этом эвакуировать жителей Рубежного было практически невозможно, добавил Марочко. Как сообщил он телеканалу «Россия-24», после подрыва цистерны обстрел со стороны украинской артиллерии многократно усилился.

Информацию о диверсии украинских военных подтверждает и официальное заявление НМ ЛНР. «В резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров», – цитирует РИА Новости сообщение луганской Народной милиции. Силовики опасаются – в результате украинской диверсии «пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан».

«Завод «Заря», где произошла атака – это одно из крупнейших химических предприятий региона», – отметил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. То, что киевские силовики избрали для удара именно Рубежное, неудивительно, отмечает Мирошник. «Я говорил ранее об этом – еще около месяца назад, что агломерация Северодонецк – Лисичанск – Рубежное насыщена всевозможными химическими нефтехимическими производствами. В Рубежном это упомянутый химзавод «Заря», в Северодонецке – это «Северодонецкий азот», в Лисичанске находится нефтеперерабатывающий завод. Все эти производства потенциально опасны с экологической точки зрения».

Вдыхание токсичных веществ, которые содержатся в резервуарах завода, может вызвать тяжелые отравления и токсический оттек легких у человека, пояснили ТАСС в Следственном комитете России.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил российским следователям во взаимодействии с правоохранителями ЛНР установить обстоятельства подрыва. Следственный комитет «установит, какое именно подразделение Вооруженных сил Украины действовало в указанном районе, а также конкретных лиц, ответственных за организацию этого преступления, и даст их действиям правовую оценку», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Украинские СМИ активно распространяют«информацию о якобы причастности к данному взрыву подразделений НМ ЛНР», подчеркнули в луганской Народной милиции. Версию украинской стороны изложило, в частности, издание «Страна». Глава украинской военно-гражданской администрации (ВГА) Сергей Гайдай возлагает ответственность на российских военных – это они якобы нанесли удар по цистерне с азотной кислотой в Рубежном. Глава ВГА призвал граждан закрыть окна, не выходить на улицу и подготовить влажные маски для лица и следить за направлением движения тучи после утечки.

Отметим – источники военно-аналитического Telegram-канала «Рыбарь» сообщают, что бойцы ВСУ, находившиеся на участке фронта у Рубежного, были заблаговременно эвакуированы. Еще накануне взрыва – в ночь с понедельника на вторник – канал сообщил о том, что украинские власти предложили уехать жителям соседнего села Звановка. Жителям при этом заявили, что есть вероятность «химической атаки» со стороны российских военных. «Судя по красному оттенку дыма, концентрация кислоты выше 95%. Это крайне токсичное облако: зубы, глаза, дыхательные пути в зоне сильного риска, отметил источник «Рыбаря».

Произошедшее – первый подтвержденный случай химической атаки в этом конфликте. Фактически речь идет о теракте, направленном в первую очередь против мирного населения.

«Мы предполагали, что подразделения ВФУ постараются использовать химические атаки для нанесения ущерба – экологического, физического, – отмечает советник главы ЛНР Мирошник. – Теперь мы видим, что планы противника реализуются. Напомню, когда речь шла о возможном использовании украинской стороной химического оружия, то предполагалось – мог быть нанесен удар по предприятиям, на которых есть серьезные запасы всевозможных химических веществ».

Напомним, что еще в начале марта МИД РФ предупредил – украинские радикалы под контролем спецслужб США готовили несколько сценариев использования токсичных химикатов для провокаций и обвинения в них России. В частности, планировались подрывы цистерн с аммиаком в Одессе, а также в Донецкой области. Об этом МИД оповестил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совбез ООН. По данным российских военных, 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинские военные завезли около 80 тонн аммиака. «По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке», – сообщил тогда официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В конце марта российское Минобороны сообщило о подготовке химических провокаций в городе Сумы и поселке Котлярово Николаевской области. На случай подхода российских войск были приготовлены к подрыву в первом случае хранилища с аммиаком и хлором, во втором – емкости с токсичными веществами. Сценарий был отчасти реализован: 21 марта на заводе «Сумыхимпром» в Сумах в результате провокации украинских националистов произошла утечка аммиака.

Наконец, в начале апреля первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский проинформировал – боевики украинских нацбатов решили провести провокацию с использованием хлорина в Харьковской области. Националисты планировали подорвать железнодорожные контейнеры, в которых содержится до 800 тонн хлорина, сообщил Полянский.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, именно обвинение в адрес РФ в использовании химоружия на Украине может быть поводом для вмешательства НАТО в конфликт. Об этом открыто заявил президент США Джо Байден по итогам саммита Североатлантического альянса. Каким именно будет ответ, будет зависеть от характера использования химического оружия, добавил он. Несколько дней спустя Байден еще раз сказал, что применение Россией химического оружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны Соединенных Штатов. Напомним, что именно обвинение в разработке или использовании химического или биологического оружия было поводом для начала вторжения США в Ирак в 2003-м и едва не начавшейся полномасштабной агрессии против Сирии в 2013 году.

«Нас будут обвинять в том, что мы готовим химические атаки и обстреливаем производства, наносим ущерб, – и транслировать эти обвинения на западный мир, – подчеркнул Мирошник. – Но на такое злодеяние могут пойти только те, кто не считает эту землю своей и не считают этих людей своими. Это явно не относится к войскам ЛНР или к властям ЛНР. Мы считаем, что это наша земля и наши люди – которые долго время находились под оккупацией и которых мы сейчас их освобождаем.

Но про вооруженные формирования Украины можно сказать, что они используют тактику выжженной земли – везде, где можно».

Единственный сдерживающий фактор для ВСУ – это то, что сами украинские военные могут стать жертвой химической провокации, подчеркнул советник главы Луганской республики. На это же указывает и российский военный эксперт Алексей Леонков. «Под отравляющую раздачу могут попасть и боевики из приданных к ВСУ нацистских батальонов. В прямом смысле слова, все зависит от того, куда ветер подует», – считает эксперт.

Но изначально, ВСУ в своей диверсии на заводе «Заря» рассчитывали фактор переменчивой, обильной осадками погоды в регионе в этот период, полагает Леонков. Он отметил – в апреле роза ветров на Донбассе интенсивно меняется. «Выброшенная в атмосферу азотная кислота, смешиваясь с осадками, может выпасть в виде дождя или снега на почву, и тогда произойдет масштабное отравление земельных территорий в Рубежном и вокруг него. Очень опасно попадание смешанной с осадками азотной кислоты на кожу человека и в верхние дыхательные пути», – говорит военный эксперт.

Мишенями диверсии ВСУ на заводе «Заря» выступают и гражданское население Рубежного, и российские военные, и Народная милиция ЛНР, говорит Леонков. «Диверсанты ВСУ подрывали завод «Заря» практически без конспиративных мероприятий, совершили это военное преступление едва ли не под объективами телекамер», – подытожил Леонков.

Велика вероятность того, что в Киеве решили оставить ЛНР вместо города Рубежное огромную зараженную территорию, считает Алексей Леонков. «У диверсантов ВСУ мог быть расчет на то, что Народная милиция и власти ЛНР не смогут преодолеть последствий этой катастрофы», – говорит эксперт.

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