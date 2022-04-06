Макаревич оскорбил критиков уехавших из РФ звезд

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мудачьем» критиков уехавших из РФ звезд эстрады.

«Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это РФ уехала от вас, мудачье. Потому что РФ – они, а не вы», – написал Макаревич на своей странице в соцсети Facebook (деятельность компании на территории РФ запрещена).

Напомним, в феврале Макаревич заявил, что ему очень трудно жить в России. Кроме того, в 2020 году Макаревич заявлял, что «не видит необходимости» в проведении парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он также называл Крым «оккупированной территорией» и отказывается выступать в этом российском регионе.

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