Мнение: Где прячется Зеленский?

Мировые агентства обошли фотографии украинского городка Буча и президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в этот городок.

Недоумеваю. Чуть ли не с первого дня спецоперации России на Украине говорили и писали, что Зеленский то ли сбежал из Украины, то ли прячется в каком-то секретном бункере на западе страны. Писали не только блогеры-пропагандисты, но и вроде бы серьезные персонажи типа спикера Госдумы Вячеслава Володина или главы Чечни Рамзана Кадырова.

Это что же получается? Володин с Кадыровым фуфло прогнали? Оказались фейкометами?

Или фотографии и видео «Зеленский в Буче» отсняты в кинопавильоне, где экстренно возвели декорации и куда подвезли профессиональных актеров для массовки?

Фотографии отсюда

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