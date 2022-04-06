 

Мнение: Где прячется Зеленский?

06.04.2022, 0:38, Разное
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Мировые агентства обошли фотографии украинского городка Буча и президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в этот городок.

Недоумеваю. Чуть ли не с первого дня спецоперации России на Украине говорили и писали, что Зеленский то ли сбежал из Украины, то ли прячется в каком-то секретном бункере на западе страны. Писали не только блогеры-пропагандисты, но и вроде бы серьезные персонажи типа спикера Госдумы Вячеслава Володина или главы Чечни Рамзана Кадырова.

Это что же получается? Володин с Кадыровым фуфло прогнали? Оказались фейкометами?

Или фотографии и видео «Зеленский в Буче» отсняты в кинопавильоне, где экстренно возвели декорации и куда подвезли профессиональных актеров для массовки?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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