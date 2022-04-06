Мнение: О 40 днях в жизни двух тёзок из Украины и России… Почувствуйте разницу?
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Иногда не нужно множества точных и ёмких слов. Иногда вообще даже ни слова не нужно. Достаточно просто посмотреть.
Зрению-то ведь доверять можно?
И ещё — иногда очень нужно просто посмотреть.
Просто посмотреть людям в глаза…
Фотографии этих двух человек, двух лидеров сделаны с разницей примерно в 40 дней. И первое (оно в каждой паре слева) — 23 февраля 2022 года…
Всё! Дальше пусть говорят сами фото!
И вот.
Почувствовали разницу?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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