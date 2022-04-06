Мнение: О 40 днях в жизни двух тёзок из Украины и России… Почувствуйте разницу?

Иногда не нужно множества точных и ёмких слов. Иногда вообще даже ни слова не нужно. Достаточно просто посмотреть.

Зрению-то ведь доверять можно?

И ещё — иногда очень нужно просто посмотреть.

Просто посмотреть людям в глаза…

Фотографии этих двух человек, двух лидеров сделаны с разницей примерно в 40 дней. И первое (оно в каждой паре слева) — 23 февраля 2022 года…

Всё! Дальше пусть говорят сами фото!

И вот.

Почувствовали разницу?

—