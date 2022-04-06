 

Мнение: Шоколадница цвета хаки

06.04.2022, 0:20, Разное
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Завтра – среда, и я подумал, что все-таки надо, пока нас всех окончательно не рассадили по клеткам или не переодели в хаки, вспомнить про “Шоколадницу” и мою “Страну утраченной эмпатии”, причем – по довоенным ценам! Как говорится, семь бед – один ответ. А тут еще и примешивается то весьма показательное обстоятельство, что в связи со всеми последними событиями моя книга, даром что вышла аж 2,5 года назад, приобрела вдруг какую-то просто болезненную, невероятную актуальность. Как-то вдруг получилось, что она вышла много РАНЬШЕ своего срока.

К тому ж мне тут сообщили, что в Америке вовсю взялись за перевод, возможно, скоро она выйдет там на английском. А у тех, кто пока еще здесь и до сих пор не приобщился, есть редкостная возможность приобрести ее с автографом автора непосредственно у меня, в старой доброй “Шоколаднице” возле м. Китай-город! ЗАВТРА, В СРЕДУ!

Итак, я опять жду всех желающих приобрести книгу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора в кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время – с 18 до примерно 20 ч (обычно получается чуть позже). Велкам! Буду там сидеть в первом зале с книжками и с чайничком чая. Если же захотите заказать ее себе по почте – тоже нет никаких проблем, пишите мне на [email protected] или звоните по телефону +7915-823-1325.

Кто планирует прийти – отмечайтесь в комментах или пишите в личку!

Источник: Размышления вольного социолога



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