А фиг ли толку? – Личное мнение
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Ксения Собчак объявила, что вернулась в Москву. А ещё она, как мы видим, помыла, наконец-таки, голову.
Фото: Соцсети
Молодец. Послушала моего доброго совета: привела башку в порядок (относительный).
Только вот я не советовала ей хватать ноги в руки и лететь сторожить Костика.
Я советовала опередить его и подать на развод первой.
Собчак, как мне кажется, пока ещё верит в то, что их брак с драгоценным Богомоловым можно спасти. Искренне считает, что, если причешет волосики и будет в одном городе с мужем, он никуда не денется.
Да, теперь ты — дома, с чистой башкой. А фиг ли толку?
Костик уже делся, Ксюш, поскольку был не рядом в момент, когда у тебя не было сил помыть голову.
А Виторган бы, я думаю, был.
Да, вот так просто.
Разведутся, или Ксения попробует залететь? Ваши прогнозы?
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Источник: Лена Миро
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