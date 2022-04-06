 

А фиг ли толку? – Личное мнение

06.04.2022, 0:05, Разное
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Ксения Собчак объявила, что вернулась в Москву. А ещё она, как мы видим, помыла, наконец-таки, голову.


Фото: Соцсети

Молодец. Послушала моего доброго совета: привела башку в порядок (относительный).

Только вот я не советовала ей хватать ноги в руки и лететь сторожить Костика.

Я советовала опередить его и подать на развод первой.

Собчак, как мне кажется, пока ещё верит в то, что их брак с драгоценным Богомоловым можно спасти. Искренне считает, что, если причешет волосики и будет в одном городе с мужем, он никуда не денется.

Да, теперь ты — дома, с чистой башкой. А фиг ли толку?

Костик уже делся, Ксюш, поскольку был не рядом в момент, когда у тебя не было сил помыть голову.

А Виторган бы, я думаю, был.

Да, вот так просто.

Разведутся, или Ксения попробует залететь? Ваши прогнозы?

Источник: Лена Миро



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