Политологи назвали действия НАТО на Украине реальной угрозой России

Жертвами конфликтов, устроенных странами НАТО в последние десятилетия, стали более миллиона человек. А сейчас военный блок избрал для себя курс на конфронтацию с Москвой, создавая прямые угрозы вдоль наших границ. Такие выводы были озвучены на прошедшей в Москве презентации доклада «НАТО перед судом истории», подготовленным к 73-летию создания альянса.

«За последние 30 лет альянс совершил 23 операции против других стран. Силами НАТО полностью была уничтожена государственность в трех странах – Югославии, Ираке, Ливии. Не меньше десяти стран лишены суверенитета и стали либо колониями, либо полигоном для военных экспериментов», – перечислил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он представил доклад на тему: «НАТО перед судом истории. Военные преступления Североатлантического альянса (1949–2022 гг.)» на пресс-конференции, проведенной Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Поводом для подготовки доклада стала годовщина создания блока: договор о создании Североатлантического альянса был подписан 4 апреля 1949 года по инициативе США. Целью этого блока стало противостояние СССР – единственному мировому актору, способному сдерживать применение альянсом своих вооруженных сил.

По словам Данилина, суммарно операции НАТО за последние три десятилетия продлились более 15 тыс. дней, а жертвами упомянутых конфликтов стало более миллиона человек. Визитными карточками этих войн эксперт назвал этнические чистки и гуманитарные катастрофы, пытки, включая, к примеру, насилие над женщинами. В первые десятилетия своего существования НАТО придерживалась «оборонного флера», и ни одна военная интервенция до распада СССР не проводилась под флагом самой НАТО, напомнил Данилин. Однако, добавил он, после краха СССР система сдержек и противовесов перестала работать и теперь «альянс все чаще применяет силу далеко вне сферы интересов НАТО».

Он напомнил, что в результате операции «Буря в пустыне» в Ираке погибло до 200 тыс. человек, была разрушена инфраструктура этой страны. 20-летняя оккупация Афганистана закончилась для НАТО поражением, поскольку попытка отстранить талибов (движение признано ООН террористическим) от власти оказалась в итоге временной. «За это время погибли более 100 тысяч афганцев, а еще 500 тысяч стали беженцами», – напомнил Данилин. Действия НАТО в Ливии привели к свержению законной власти этой страны и ее развалу, – там «до сих пор идет гражданская война, есть много бандитских групп, сотни тысяч беженцев». Интервенция НАТО в Сирии продолжается до сих пор, она уже принесла более 2,3 тыс. смертей среди мирного населения, отметил эксперт.

При этом, по словам политолога, альянс сосредотачивает все больше сил у границ России, а его риторика «приобретает все большую антироссийскую направленность».

Накануне ВЦИОМ обнародовал итоги опроса, согласно которым большинство россиян – 59% – относится к НАТО скорее отрицательно. Большинство опрошенных считают НАТО военной структурой, нацеленной на агрессивные действия в отношении РФ и ее союзников (62%). В меньшинстве те, кто полагает, что НАТО – это военный союз, нацеленный на защиту стран-членов союза (15%).

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, выступая на той же конференции, назвал НАТО «силовым инструментом в руках США по обеспечению их интересов во всех частях мира». Он также отметил, что на Украине за последние восемь лет были созданы объекты, которые так или иначе имели отношение к НАТО.

Это различные полигоны, в том числе разведцентр на острове Змеиный, тренировочный лагерь в Мариуполе, Яворовский полигон,

пункт оперативного управления кораблями в Очакове, порт Южный в Одесской области. Кроме того, на Украине появились натовские или американские центры для ведения кибервойны и сеть биолабораторий. По его словам, вся эта инфраструктура, «помноженная на пещерную русофобию», создает реальные угрозы России.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник – в 73-ю годовщину создания НАТО – в Москве, в Музее современной истории РФ открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости». Она призвана показать противоречия между миролюбивой риторикой государств-членов Альянса и жестокостью реальной политики этого военного блока. Выставка рассказывает о планах США нападения на СССР, об истории локальных конфликтов второй половины XX века вплоть до нападения на Югославию в 1999 году, а также о последних событиях на территории Украины.

Североатлантический блок за последние 30 лет смог совершить в мире столько преступлений, поскольку исчез противовес – то есть Советский Союз, полагает американист Борис Межуев. «Направленная против СССР НАТО возникла в 1949 году. Как оборонительный союз против НАТО в 1955 году образовалась Организация Варшавского договора – ОВД. Если бы НАТО боролась только с коммунизмом, то она, по этой логике, должна была самораспуститься в 1991 году вместе с распадом СССР и роспуском ОВД. Но НАТО с 1991 года не только сохранилась, но и продолжила свою экспансию в мире. Все текущие проблемы с европейской безопасностью происходят как раз от господства НАТО на континенте», – сообщил Межуев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт напомнил, что в 1992 году бывший госсекретарь США Генри Киссинджер признал, что НАТО теперь направлена против России, как она до 1991 года действовала против Советского Союза. По словам Межуева, Киссинджер не призывал к прямой военной конфронтации с Россией, однако имел в виду иные типы сдерживания любой российской деятельности на постсоветском пространстве, в Европе и во всем мире.

«Тогда стало понятно, что раз постсоветскую Россию в НАТО не возьмут, то НАТО будет везде эту Россию сдерживать и теснить. В Москве к этому поначалу отнеслись спокойно. Отношение начало меняться после приема в НАТО бывших стран ОВД, республик Прибалтики и особенно – после нападения НАТО на Югославию», – отмечает американист. Окончательно в Москве стали воспринимать Североатлантический блок как угрозу после того, как в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было заявлено, что Украина и Грузия однажды станут членами организации, подытожил американист.

—