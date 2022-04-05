Депутат: РФ должна стать новым игроком на рынке аграрных высоких технологий

«Те меры, что были озвучены на проведенном президентом совещании по развитию агропрома не новы, но они доказали свою эффективность. Каждый рубль, вложенный в собственное сельское хозяйство, означает ценовую устойчивость на потребительском рынке, наличие продуктов на полках магазинов», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов.

«У совещания, которое провел во вторник президент Владимир Путин, была четкая внешняя аудитория, которая внимательно следит за нашими решениями стратегического уровня. Внешняя аудитория может сделать для себя ключевой вывод о том, что российский подход – комплексный, он связан не только с экспортом готовой аграрной продукции, но и, к примеру, с намерением оставаться надежным поставщиком удобрений. Это первый и главный посыл этого совещания», – считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР).

Депутат приветствует заявление главы государства о способности РФ полностью обеспечить себя продуктами питания. «При этом мы понимаем необходимость развития традиционного животноводства, растениеводства и всего, что связано с полным циклом аграрного хозяйства. Надо не только избавиться от импорта семян и цыплят, но и стать новым игроком на рынке аграрных высоких технологий. Мы должны чувствовать себя уверенно. Тогда многие новые страны мира захотят вести с нами диалог на тему продовольственной безопасности», – добавил Наумов. В этом, по его мнению, заключается второй важный итог прошедшего совещания.

Третий вывод совещания, по словам Наумова, адресован такой отрасли, как торговля. «Нужно обязательно продолжать все те программы, которые позволяли нашей торговле быть современной, ориентированной на клиента. Нужно исходить из того, что чем выше уровень цифровизации потребительского рынка, тем доступнее для граждан продукты», – считает зампред комитета.

Государство должно дополнительно стимулировать развитие сельского хозяйства. «Мы научились своевременно оказывать поддержку – в первую очередь крупным сельскохозяйственным структурам. Продовольственная безопасность страны – это в первую очередь успех современных больших и устойчивых агропромышленных холдингов. Те меры, что были озвучены на совещании, не новы, но они доказали свою эффективность. Каждый рубль, вложенный в собственное сельское хозяйство, означает ценовую устойчивость на потребительском рынке, наличие продуктов на полках магазинов», – подчеркнул депутат.

При всех возможных рисках, уверен Наумов, «не должно возникнуть никаких переживаний по поводу наличия продовольствия на внутреннем рынке». «Среди стран Евразийского союза мы остаемся центральной платформой. Мы и дальше можем выстраивать отношения с Белоруссией по молочному животноводству, с Казахстаном – по растениеводству, с Арменией и Киргизией – по фруктам и овощам. Если к этому списку добавить еще Узбекистан, то получается приличный продовольственный альянс. Вопросы продовольственной безопасности нужно рассматривать в контексте единого аграрного рынка всего Евразийского экономического союза», – убежден политик.

Наумов напомнил, что РФ вышла в лидеры по сельскохозяйственной продукции еще до «крымских санкций». «За это нужно благодарить первый нацпроект «Сельское хозяйство», который еще в нулевые годы стал одним из четырех приоритетных. За его счет удалось создать новый облик российского агропрома, который опирается на собственные крупные высокотехнологичные комплексы, на свое сырье и переработку, на собственные новые бренды».

«Среди всех отраслей экономики агропром, я уверен, первым покажет высокие проценты роста – 3% в год и выше, о чем и говорил президент на совещании. Для РФ это наиболее естественный сектор устойчивого развития», – подытожил Наумов.

Россия будет рачительнее относиться к экспорту продовольствия, особенно в страны, которые проводят по отношению к ней недружественную политику, сообщил во вторник президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. По словам президента, наша страна может обеспечить на внутреннем рынке более низкие цены на продукты, чем в мире, и должна вывести сельское хозяйство на опережающие темпы роста – выше 3% в год.

«Целый ряд стран, в том числе и европейских, в результате своей собственной политики уже столкнулись и со скачками цен, и в Штатах то же самое происходит, и с дефицитом продовольствия», – сообщил глава государства. «Эти проблемы наши партнеры так называемые попытаются, что называется, экспортировать и к нам, в Россию», – цитирует его ТАСС.

При этом ситуация в самой РФ не вызывает тревоги, – по основным группам продовольствия внутренний рынок полностью обеспечен собственным производством, сообщил президент, – «а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком». Более того, по словам Путина, выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри РФ ниже, чем на мировом рынке.

Сейчас отрасль должна минимизировать негативные внешние эффекты и увеличить поставки на внутренний рынок качественных и доступных продуктов, «это ключевая задача на текущий год». На поддержку аграриев дополнительно выделят не менее 153 млрд рублей.

Кроме того, президент потребовал сокращать зависимость от закупок за рубежом «по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», в первую очередь от импортных семян и племенной продукции, витаминов и кормовых добавок, средств защиты растений: «Здесь нужно поставить четкие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время».

По мнению главы государства, стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, принятая в 2020 году, нуждается в корректировке – необходимо «уточнить ее целевые индикаторы и сроки, предусмотреть исчерпывающий набор мер государственной поддержки и необходимый объем бюджетных средств». Документ следует обновить до 1 июля.

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