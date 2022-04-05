 

Как фотографии и позирование развивают женственность и повышают самооценку

05.04.2022, 22:37, Разное
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Каждый день ты смотришь на себя в зеркало под одним и тем же углом и настолько привыкаешь к отражению, что уже не видишь собственных достоинств и не воспринимаешь облик объективно.

А возможно, тебе никто никогда не говорил, что ты красавица. Как тут догадаться о своем очаровании?

Психологи в такой ситуации рекомендуют сходить на фотосессию. Дело в том, что некоторые ракурсы просто недоступны в зеркале, поэтому воспринимать себя со стороны трудно. Это может быть действительно перерождающий опыт, особенно если повезет с фотографом. При правильном позировании ты сможешь увидеть не только красивое тело и лицо, но и свою душу, нежность, искренность, изящество, элегантность и даже сексуальность. При этом раздеваться не придется.

Конечно, неудачный снимок может расстроить и даже уничтожить самооценку. Особенно когда ты не ожидала увидеть реальное состояние своего тела, или если уровень фотографа оставляет желать лучшего. Но нужно понимать, что это искусство, в котором множество факторов должно сойтись в одну точку. И не весь процесс зависит только от твоих внешних данных.

Есть множество случаев, когда женщины приходили на фотосессию с убеждением в том, что они не красивы. Но когда видели на снимке “леди совершенство”, с которой не просто “все в порядке”, а она восхитительна, этот опыт открывал им новые грани в восприятии себя.

Чем больше таких позитивных фотографий, где ты себе нравишься, выглядишь стройной, игривой, элегантной и привлекательной, тем больше твой мозг начинает в это верить. Комплексы разбиваются, и ты влюбляешься в себя.

Удивительно, насколько женщины готовы обесценивать свою женственность. Мы все время ищем в себе недостатки. Фотография как неоспоримый факт демонстрирует нам обратное, и в большинстве случаев мы начинаем принимать свою красоту.



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