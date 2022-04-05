Шахматная клетка и фрукты. Какие принты актуальны для летнего сезона

С наступлением тепла хочется носить более яркую, цветную одежду. Розовый, зеленый, желтый – оттенки, которые никогда не выходят из моды. Весной и летом многие люди также носят одежду с принтами. Предлагаем вам познакомиться с самыми актуальными вариантами.

Цветочные

Многие модницы весной и летом любят жизнерадостные наряды. Ключевым элементом в подборе одежды становится не только фасон и цвет, но и принты. Ведь они помогают создать яркий и эффектный образ. Цветочные мотивы дарят нам тепло и энергии. Выбирая одежду с цветочными принтами вы добавляете своему образу романтичности и женственности. В моде 2022 года не просто цветочные принты, а вещи с элементами ретро.

Фруктовые

Они всегда в моде. Одежда с фруктовыми принтами так и манит нас отдыхать! Создавайте яркие и смелые образы!

Апельсины, лимоны, ананасы и другие фрукты привлекают внимание, превращая ваш образ в хит сезона. Однако помните, что с ними будут лучше смотреться массивные и крупные аксессуары. Не переусердствуйте с дополнительными деталями, создавая свой образ, ведь фруктовые принты броские и эффектные.

Одни из самых популярных в данном сезоне – вишня и лимоны.

Акварель

Одежда в ярких мазках – отличный вариант для вечеринки. Акварельный рисунок выглядит уникальным и неповторимым. Одежда превращается в настоящее произведение искусства, производя на окружающих незабываемые впечатления. Заявите о себе миру, используя самые яркие краски в одежде.

Шахматная доска

Надоели черно-белые принты в клетку? Почему бы не попробовать другие цветовые сочетания? Например, желто-зеленые. Они добавят тепла и радости даже самым обычным дням. Добавьте подходящие аксессуары, которые станут ярким акцентом вашего облика.

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Разноцветные разводы

Еще один вариант, который в моде вот уже несколько сезонов. Психоделические принты могут быть выполнены как в неоново-ярких цветах, так и в более спокойных, классических оттенках. Вам даже не нужно будет ломать голову при подборе украшений. Образ уже получится ярким и эффектным. Разноцветные рисунки отлично подходят для летних нарядов, добавляя романтичности и свободы. Стоит иметь хотя бы одну подобную вещь в гардеробе, вызывая у окружающих повышенный интерес к своей персоне.

Радужный принт

С наступлением весны они становятся неотъемлемой частью гардероба. В такой одежде у вас мгновенно повысится настроение. Вертикальные полоски зрительно вытягивают ноги и делают вас стройнее. Горизонтальные лучше всего выбирать обладательницам стройных фигур.