 

Шахматная клетка и фрукты. Какие принты актуальны для летнего сезона

05.04.2022, 22:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С наступлением тепла хочется носить более яркую, цветную одежду. Розовый, зеленый, желтый – оттенки, которые никогда не выходят из моды. Весной и летом многие люди также носят одежду с принтами. Предлагаем вам познакомиться с самыми актуальными вариантами.

Цветочные

Многие модницы весной и летом любят жизнерадостные наряды. Ключевым элементом в подборе одежды становится не только фасон и цвет, но и принты. Ведь они помогают создать яркий и эффектный образ. Цветочные мотивы дарят нам тепло и энергии. Выбирая одежду с цветочными принтами вы добавляете своему образу романтичности и женственности. В моде 2022 года не просто цветочные принты, а вещи с элементами ретро.

Фруктовые

Они всегда в моде. Одежда с фруктовыми принтами так и манит нас отдыхать! Создавайте яркие и смелые образы!

Апельсины, лимоны, ананасы и другие фрукты привлекают внимание, превращая ваш образ в хит сезона. Однако помните, что с ними будут лучше смотреться массивные и крупные аксессуары. Не переусердствуйте с дополнительными деталями, создавая свой образ, ведь фруктовые принты броские и эффектные.

Одни из самых популярных в данном сезоне – вишня и лимоны.

Акварель

Одежда в ярких мазках – отличный вариант для вечеринки. Акварельный рисунок выглядит уникальным и неповторимым. Одежда превращается в настоящее произведение искусства, производя на окружающих незабываемые впечатления. Заявите о себе миру, используя самые яркие краски в одежде.

Шахматная доска

Надоели черно-белые принты в клетку? Почему бы не попробовать другие цветовые сочетания? Например, желто-зеленые. Они добавят тепла и радости даже самым обычным дням. Добавьте подходящие аксессуары, которые станут ярким акцентом вашего облика.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Разноцветные разводы

Еще один вариант, который в моде вот уже несколько сезонов. Психоделические принты могут быть выполнены как в неоново-ярких цветах, так и в более спокойных, классических оттенках. Вам даже не нужно будет ломать голову при подборе украшений. Образ уже получится ярким и эффектным. Разноцветные рисунки отлично подходят для летних нарядов, добавляя романтичности и свободы. Стоит иметь хотя бы одну подобную вещь в гардеробе, вызывая у окружающих повышенный интерес к своей персоне.

Радужный принт

С наступлением весны они становятся неотъемлемой частью гардероба. В такой одежде у вас мгновенно повысится настроение. Вертикальные полоски зрительно вытягивают ноги и делают вас стройнее. Горизонтальные лучше всего выбирать обладательницам стройных фигур.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

16.06 / В России умер космонавт Владимир Шаталов

19.01 / Ученые из Стокгольма: Химическое загрязнение превысило «границу безопасности»

24.12 / “Это была целая история”: Степан Меньщиков расплакался из-за закрытия «Дома-2»

24.06 / Глава Минздрава дал россиянам советы по спасению от жары

29.08 / Экономисты в один голос заявили о крахе режима Лукашенко: Уже проиграл

21.01 / «Я поняла, что это чеченцы, так как давно работаю в Чечне»

11.12 / Японские ученые создали на 3D-принтере чувствительные роботизированные пальцы

25.02 / Мнение: Британия вознамерилась разрушить Россию, превентивные иски за хейт-спич и лекарство от депрессии

25.06 / Ученые рассказали, как упражнения на выносливость предупреждают метаболические заболевания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика