 

В Белоруссии заявили о переходе в расчетах за газ на российские рубли

05.04.2022, 21:56, Новости дня
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Минск с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли, подписаны соответствующие документы с Газпромом, заявили в белорусском правительстве.

«Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер», – цитирует ТАСС сообщение правительства Белоруссии.

Уточняется, что «цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».

Ранее премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Белоруссия будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России.

В Кремле подчеркивали, что система оплаты за газ в рублях будет в дальнейшем распространена и на другие российские товары для экспорта, а также назвали осторожным переход к международным расчетам в рублях.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. В Кремле также заявили, что РФ не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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