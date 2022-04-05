Эксперт: В пытках российских пленных на Украине принимают участие приближенные Саакашвили

«Не вызывает сомнения, что расправа украинских военных над российскими десантниками в Киевской области – деяние, прямо запрещенное Женевской конвенцией ООН по обращению с военнопленными. Это военное преступление», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Во вторник были названы предполагаемые участники пыток и убийства российских десантников, попавших в украинский плен.

«Не исключаю, что убийство раненых было не сиюминутным решением, что называется, «на месте» – такая манера обращения с ранеными была санкционирована руководством Украины. Именно украинские власти и являются главным военным преступником. И должны будут предстать перед международным трибуналом», – сказал член Общественной палаты России, председатель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.

Он назвал неудивительным фактом участие в расправе над россиянами одного из охранников Михаила Саакашвили – боевика «Грузинского легиона» Теймураза Хизанишвили. «Еще в 2016 году мы беседовали с бойцами ДНР и ЛНР, и они рассказывали, что в пытках пленных на стороне ВСУ принимают активное участие как грузинские спецслужбы, так и приближенные бывшего президента Грузии», – заметил аналитик.

Во вторник появились сообщения о том, что установлены, как минимум, два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. По данным общественного проекта «Трибунал», один из солдат, причастных к издевательствам, – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона». Портал Politicus и Telegram-канал «Милитарист» приводят фотографию, на которой Хизанишвили запечатлен в качестве охранника экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева.

Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК поручил установить точное место и время видеосъемки, провести «тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению».

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