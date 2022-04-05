Лавров заявил о необходимости в договоре с Украиной исключить продвижение НАТО на восток

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины. Видеозапись публикует пресс-служба МИД России.

Министр указал на необходимость выполнения Киевом договоренностей по поводу безопасности.

«Гарантии безопасности, которые этим договором предусмотрены, также в целом идут в сторону осознания необходимости договариваться, и договариваться таким образом, чтобы полностью исключить расширение НАТО на восток, прежде всего на Украину, и обеспечить неделимую безопасность на европейском континенте. Кроме того, украинская сторона сама записала в этом проекте основных положений договора тезис о том, что гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине в случае достижения договоренности, не будут распространяться на Крым и на Донбасс», – передает ТАСС со ссылкой на Лаврова.

По его словам, на переговорах в Стамбуле 29 марта впервые за весь период контактов между делегациями «украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор» в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности.

«Впервые на бумагу украинская сторона положила готовность провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным и впервые сообщила о готовности отказаться от размещения на своей территории вооружений иностранных государств и от проведения на своей территории учений с участием иностранных военных, кроме как с согласия всех стран – гарантов этого договора – будущего договора, мы надеемся – включая Российскую Федерацию», – сказал глава МИД РФ.

После начала спецоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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