Лавров подчеркнул необходимость денацификации и демилитаризации Украины

Отказ Киева обсуждать необходимость денацификации и демилитаризации Украины, а также восстановления прав русского языка и русскоязычного населения не будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если украинская делегация будет по-прежнему заявлять о том, что необходимы какие-то дополнительные шаги со стороны РФ, если она будет по-прежнему категорически отказываться, как она это делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации и демилитаризации, восстановление прав русского языка, если они по-прежнему будут заявлять, что проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

«Мы исходим из того, что международное сообщество обязано знать правду. И международное сообщество обязано знать о том, что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом», – сказал Лавров.

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