 

Лавров подчеркнул необходимость денацификации и демилитаризации Украины

05.04.2022, 21:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отказ Киева обсуждать необходимость денацификации и демилитаризации Украины, а также восстановления прав русского языка и русскоязычного населения не будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если украинская делегация будет по-прежнему заявлять о том, что необходимы какие-то дополнительные шаги со стороны РФ, если она будет по-прежнему категорически отказываться, как она это делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации и демилитаризации, восстановление прав русского языка, если они по-прежнему будут заявлять, что проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

«Мы исходим из того, что международное сообщество обязано знать правду. И международное сообщество обязано знать о том, что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом», – сказал Лавров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Facebook запретит жителям Австралии делиться в соцсети новостями

04.01 / Юрист оценил сроки принятия решения по обжалованию отказа в экстрадиции Ассанжа

23.12 / “Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы”. Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры

24.08 / В Минске на площади Независимости задерживают протестующих

23.01 / В Италии решили частично заблокировать TikTok из-за трагедии с ребенком

06.10 / Вашингтон предупреждает — болезнь Трампа не сделала США уязвимыми

11.08 / В Минске сообщают о новых задержаниях. На сегодня назначены митинги по всей Беларуси

02.01 / Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток – 2»

18.12 / Возлюбленная Саакашвили Ясько сообщила о провалах в его памяти

27.03 / Ляшко: Минздрав гарантирует, что вакцины для второй прививки хватит всем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика