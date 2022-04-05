От Александра Македонского до Гарри Стайлса: любимые бьюти-правила знаменитых мужчин

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Наши представления о мужественности менялись веками и продолжают меняться. Журналист и редактор проекта о мужской красоте Very Good Light Дэвид Йи исследовал различные культуры и нашел доказательства того, что мужчины и люди, идентифицирующие себя как маскулинные, заботились о своей красоте. Подводили глаза — как Рамcес Великий, обожали парфюмерию — как Александр Македонский, и даже пользовались хайлайтером — как неандертальцы, которые жили более пятидесяти тысяч лет назад. Выбрали несколько историй из книги Дэвида Йи Pretty Boys, которая вышла в издательстве МИФ. В них – новый взгляд на мужскую красоту.

Неандертальцы

За много веков до того, как Кайли Дженнер назвали миллиардершей и магнатом красоты, пещерные люди измельчали пирит, добавляли к нему различные компоненты и наносили смесь на лицо. Да, да, неандертальцы изобрели тональный крем, цветную косметику и блестки пятьдесят тысяч лет назад, еще до того как появились современные люди. Так что нужно отдать должное нашим давним и далеким братьям. Они были не скудоумными низкорослыми созданиями, которые ворчали и кидались камнями, но довольно одухотворенными существами. Ведь они пытались преобразить свою внешность не только чтобы покрасоваться перед другими, но и чтобы выразить себя.

Важной находкой археологов стала смесь измельченного лепидокрокита (камень лавандового цвета), гематита (камень клубничного цвета), пирита (камень с золотыми оттенками) и древесного угля. Вместе минералы давали потрясающий блеск. По словам профессора Жоана Зильяна, при их смешении получалось искусно сделанное косметическое средство, похожее на современные хайлайтеры. Оно использовалось поверх тонального крема. “Его приготовление имеет смысл только в косметических целях, ― сказал профессор Зильян газете Guardian. ― Когда на вас падает свет, вы его отражаете”.

Профессор Зильян выдвинул гипотезу о четкой корреляции между использованием макияжа и эмоциональным и социальным интеллектом. Стремление хорошо выглядеть и подчеркивать свои достоинства ― независимо от того, выбираете ли вы естественную свежесть или полный макияж, ― коррелирует с повышенной способностью анализировать социальные структуры, желанием либо подчеркнуть свой статус, либо слиться с толпой. Коллекция древних хайлайтеров, тональных средств и румян демонстрирует значение макияжа в самых ранних человеческих сообществах.

Рамсес Великий

Обычное утро египетского правителя Рамсеса II, более известного как Рамсес Великий, начиналось так: несколько часов его занимали всевозможные ритуалы красоты. Это делалось не только ради ухода за собой. Для древних египтян чем лучше вы пахли, тем привлекательнее казались, и чем ослепительнее вы сияли, тем больше вам благоволили боги.

Все начиналось с погружения фараона в теплую ванну, иногда наполненную молоком. Команда помощников натирала каждый миллиметр кожи фараона мылом, сделанным из животных жиров и растительных масел, смешанных с солями Мертвого моря ― природным антибактериальным средством. Пока правитель отмокал, его помощники смешивали молоко и мед и наносили эту маску на загорелое лицо фараона для тщательного отшелушивания и увлажнения. Затем специалист по маникюру подстригал Рамсесу ногти на пальцах рук и ног с помощью маленькой пилочки и ножа. Эта должность была настолько важной и уважаемой, что ее даже указывали на гробницах мастеров. В условиях палящего египетского солнца (жара достигала 50 °С) было важно наносить на лицо фараона кремы, увлажняющие средства и маски несколько раз за день, чтобы сохранить кожу эластичной.

После того как кожа фараона становилась мягкой и сияющей, к работе приступали визажисты: красили глаза кайалом. По словам египтолога Хелен Струдвик, подводка глаз была самым важным этапом, поскольку в древнеегипетской культуре глаза обладали огромной силой. И наконец, стилисты подбирали Рамсесу II идеальный парик и водружали на его бритую голову.

Александр Македонский

Из всех увлечений Александра Македонского только парфюмерия заставляла петь его сердце (а точнее, его нос). Если он не расширял свою империю от Европы до Индии, то изучал ингредиенты, смешивал их, подбирал ароматы и разливал по бутылкам. Кто бы мог подумать, что один из величайших завоевателей в истории имел такое хобби?

Когда Александр стал подростком, его учитель Аристотель, знаменитый греческий философ, объяснил ему, что ароматы ― не только объект восхищения. Они также мерило “арете” (“совершенство” по-гречески) и “софросюне” (“сдержанность”). Человеку, понимающему и ценящему ароматы, также не чужды “уравновешенность, логика и интеллект”. И все это признаки великого лидера.

Хотя Александр ― один из величайших военных умов истории, он также считается прародителем парфюмерии. Он сочетал различные ноты, составлял парфюмерные профили и разливал духи по сосудам. Конечно, другие народы, включая египтян, индийцев и персов, и прежде использовали эфирные масла. Но именно благодаря Александру парфюмерия стала масштабной индустрией, которая процветает по сей день.

BTS

Когда BTS выиграли музыкальную премию Billboard в номинации “Лучший социальный артист” в 2017 году, они сделали больше, чем просто взорвали интернет. Мало кто знал, что они ведут войну против западных стандартов маскулинности. Уже на следующий день BTS широко обсуждали в Штатах: тысячи американцев заинтересовались тем, что парни используют косметику, и усомнились в их мужественности и сексуальности.

Но Южная Корея прославляла мужчин и косметику в разные периоды своей истории. Сегодня южнокорейские мужчины покупают 20% всех косметических средств в мире. В стране проживает всего 25 миллионов мужчин, но в совокупности они ежегодно потребляют косметику на сумму более миллиарда долларов. В 2010-х годах бой-бенды использовали косметику так же часто, как и их коллеги-женщины, и парни с волосами пастельного цвета и мерцающими тенями для век, помадой и румянами стали нормой. “Нет особой разницы между макияжем парней и девушек, за исключением, может быть, использования менее ярких цветов, ― говорит Ян Хиён, визажистка группы Pentagon. ― Мужчины так же красивы, как и женщины”.

Сегодня Южная Корея ― прекрасный пример демократизации красоты, но всего три десятилетия назад использование макияжа мужчиной считалось табу и было чревато риском тюремного заключения за нарушение строгого конфуцианства, принятого в стране. С доминированием К-pop в чартах предвзятые представления о том, какими могут и не могут быть мужчины, разрушаются.

В 2018 году BTS приглашают выступить в ООН с докладом о молодежной культуре. “Неважно, кто ты, откуда ты, неважен твой цвет кожи, твоя гендерная идентичность, ― читает речь RM, один из участников группы, — просто расскажи о себе. Найди свое имя и обрети свой голос, рассказывая о себе”.

Гарри Стайлс

Гарри Стайлс — бывший вундеркинд бойз-бенда, похоже, работает с тех пор, как начал колесить по миру с One Direction. Этой группы больше нет, но с первых ее дней Гарри выделялся неугомонным поведением, дерзким обаянием и добрым нравом. Хотя он идеально играл роль кумира подростков, за этим красивым образом скрывался человек, который исследовал более сложные проявления идентичности.

В 2015 году на церемонии вручения премии American Music Awards большинство участников One Direction вышли на красную дорожку в одинаковых серых костюмах и ботинках-оксфордах. Стайлс ― со своей недавно отросшей гривой ― надел костюм от Gucci с восхитительным черным цветочным узором на кремовом фоне. Его расклешенные брюки были данью “колокольчикам” 1970-х и на тот момент все еще считались атрибутом женской моды. Преображение маскулинного красавчика в рискованного модника стало настоящим потрясением. “О чем думал Гарри Стайлс?” ― гадало одно издание в Новой Зеландии. “Костюм Гарри Стайлса на премии AMA похож на обычное покрывало”, ― написал Cosmopolitan. Но Гарри это не смутило. Он наплевал на критиков. “Я никогда раньше не носил брюки клеш, и это было очень весело”, ― вспоминал он в интервью журналу Dazed в 2017 году. “Я просто начал носить их все чаще и чаще и в то же время стал чувствовать себя намного увереннее”.

На Met Gala в 2018 году он пошел еще дальше в сторону нонконформизма, надев прозрачный цельный костюм Gucci, одну жемчужную серьгу-подвеску и накрасив ногти черным и белым.

“Что носят женщины. Что носят мужчины. Для меня вопрос не в этом, ― объяснил он Guardian. ― Если я вижу красивую рубашку, а мне говорят: “Но это же для женщин”, я думаю: “Ну, отлично, но от этого я не хочу носить ее меньше”. Я думаю, как только вы начинаете чувствовать себя более уверенно, все становится намного проще”.

Bad Bunny

Интернет взорвался , когда пуэрториканский рэпер Bad Bunny выпустил клип на песню Yo Perreo Sola. Песня, название которой переводится как “Я танцую тверк одна”, мгновенно стала вирусным хитом благодаря мощной теме самоутверждения женщин.

Рэпер попал в заголовки газет в 2018 году. После церемонии награждения в Майами, проходя мимо маникюрного салона, он решил тоже накрасить ногти. На следующий день он выложил в Instagram фотографию своего сверкающего маникюра. Фотография стала вирусной. Некоторые обвинили его в “сексуальных извращениях”, но другие аплодировали. Ногти стали его визитной карточкой. В клипе на песню Estamos Bien он красит их в черный цвет, а в клипе Caro сидит в халате, пока ему делают маникюр, и дует на ногти, ожидая, когда высохнет лак. На обложке журнала PAPER в 2019 году его длинные миндалевидные ногти покрыты акриловым лаком.

Личность и образ Bad Bunny многогранны, и при этом рассуждает он здраво, приземленно и убедительно ― а что может быть мужественнее, чем такая уверенность в собственной аутентичности и искренняя вера в красоту и свободу самовыражения для всех?

Еще больше историй – в книге Дэвида Йи