Райская жизнь за бешеные деньги: озвучена стоимость квартир на российском курорте

Эксперты по недвижимости рассказали о ситуации с квартирами в Сочи. В марте-апреле там выставлено на продажу 233 квартиры в новостройках. Застройщик планирует сдать дома в текущем году. Средняя стоимость квартиры – 21,39 миллиона рублей. Больше всего продается однокомнатных квартир – их в Сочи продается 108 штук, это почти половина всех объявлений в городе. При этом средняя стоимость квартиры 15,71 миллиона рублей, а средняя стоимость за квадратный метр 268,9 тыс. руб.

Наиболее бюджетный вариант продается в Лазаревском районе Сочи. Здесь можно купить за четыре миллиона 16-метровую студию в апарт-комплексе. Так как это апартаменты, налог на такое жилье выше. Также там будут дороже услуги ЖКХ.

Самый дорогой объект недвижимости в Сочи, который будет сдан уже в этом году, стоит 473 млн рублей. Это квартира в Центральном районе города площадью 391 кв. м.

Эксперты уверяют, что люди продолжают активно покупать жилье, несмотря на изменившиеся условия. Чаще всего спрос идет на новостройки, которые сдаются уже в этом году. Предложений при этом тоже очень много, так что в этом плане никакого дефицита не наблюдается. Много сейчас предложений от инвесторов, которые покупали квартиры для перепродажи.