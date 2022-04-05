 

Меркель высказалась о членстве Украины в НАТО

05.04.2022, 21:10, Разное
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Поразительная ситуация разворачивается в рамках противостояния России и Запада. Кризис в отношениях Москвы и Киева наступил задолго до начала специальной военной операции, когда наша страна уже была вынуждена защитить мирное население Донбасса. Как известно, в 2008 году Украине намекнули на членство в НАТО. Однако сейчас, когда конфликт уже начался, зарубежные советники украинских властей начали отказываться от своих обещаний.

Незалежную фактически кинули на произвол судьбы. Москва в переговорах с Брюсселем и Вашингтоном неоднократно требовала предоставить ей гарантии безопасности, которые сводились к одному – Украина не должна быть в составе Североатлантического альянса. Нашу страну не послушали.

Меж тем, бывший канцлер Германии Ангела Меркель подтверждает, что решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году было абсолютно верным. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил помощник политика в интервью немецкому агентству dpa.

К слову, жесткая риторика экс-главы кабмина ФРГ – это не просто слова, это ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому, который неоднократно критиковал немецкого коллегу за то, что Незалежная так и не вступила в военно-политический блок.

По всей вероятности, Киев уже не станет полноправным союзником Брюсселя. Нейтральный статус Украины – теперь основа переговорного процесса с Россией.



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