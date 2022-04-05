Ресторатор назвал очень важными гранты мэра Москвы на развитие сетей общественного питания

После эпохи пандемии коронавируса российская столица постепенно возвращается к нормальной жизни. Жители Москвы вновь могут посещать торговые центры, свободно пользоваться общественным транспортом и, конечно же, проводить вечера в любимых ресторанах. Тем более, что власти города активно способствуют развитию сферы общепита.

Особую роль в этом деле играют гранты мэра Москвы Сергея Собянина. Предприниматели отмечают, что финансовая поддержка со стороны властей значительно облегает возможности расширения бизнеса в то время, как банки требуют высокие проценты по кредитам.

Так, основатель сети “Теремок”

Михаил Гончаров

рассказал, как гранты столичного градоначальника помогают сделать его ресторан окупаемым. По его словам, открыть новую точку общепита на заемные средства довольно-таки сложно.

Ресторатор подчеркнул, что в скором времени при поддержке властей в столице могут открыться еще шесть-семь новых ресторанов сети “Теремок”. Он рассказал АГН “Москва”, что обратился за грантом мэра.

“Мы подали заявки на грант по двум ресторанам. Программа развития у нас была заморожена, потому что резко выросли кредитные ставки, и мы не знали, стоит ли достраивать рестораны”, – отметил Гончаров.

Кроме того, ресторатор уточнил, что планирует компенсировать рост кредитной ставки за счет грантов главы столичного региона.

“Сейчас спрос на наши рестораны большой, и мы поторопились. У нас в планах открыть еще шесть-семь ресторанов в ближайшие месяцы. На них мы тоже попытаемся получить гранты мэра, чтобы компенсировать рост кредитной ставки”, – добавил ресторатор.

По словам Гончарова, окупить ресторан по кредитной ставке в 25% практически нереально. Поэтому поддержка московских властей играет важную роль для бизнеса, считает предприниматель.

“С грантом мэра по кредитной ставке мы выходим на 10%. И если программа будет продлена до конца года, мы готовы до конца года открыть 15-20 ресторанов в Москве, чтобы заместить выпавший McDonald’s”, – подчеркнул основатель “Теремка”.