РУДН переименуют в Российский университет дружественных стран

Ученый совет Российского университета дружбы народов (РУДН) в прошедшую среду постановил сменить название учреждения. С начала апреля этого года вуз следует называть «Российский университет дружественных стран». И Информация была опубликована на страницах газеты «ДруZба».

По словам источника, прежнее название РУДН является морально устаревшим, а переименование вуза это исключительно вынужденная мера, принятая на фоне все более усиливающихся русофобских настроений в мире. На момент подписания приказа это будет уже четвёртое переименование высшего учебного заведения в истории.

«Принятый вариант не был единственным на рассмотрении у комиссии. Мы также рассматривали варианты «Российский университет денацификации» и просто «Высшая школа дружбы». В первом варианте даже аббревиатуру менять не пришлось бы, но мы пришли к выводу, что они не соответствуют духу заведения, а дружить мы теперь будем только с проверенными временем партнерами», – сообщила декан факультета гуманитарных и социальных наук Карина Сатырова.

Российский университет дружбы народов является крупнейшим центром многопрофильной подготовки отечественных и иностранных студентов, где обучаются граждане более 148 стран, 8 из которых являются непризнанными.

Напомним, что недавно ему также было присвоено имя бывшего президента ЦАР Жана-Беделя Бокассы.

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