 

В США курс Байдена на Украине назвали безумным

05.04.2022, 20:28, Новости дня
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Для граждан США непонятно, являются ли политические решения администрации президента страны Джо Байдена в отношении Украины результатом обдуманной стратегии, исключительной некомпетентности или комбинации того и другого, пишет журналист Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

Угрозы России, ядерной вооруженной державе, сменой режима, а также заявления Вашингтона о готовности к применению первым ядерного оружия в «экстремальных обстоятельствах» – в ответ на вторжение обычными вооружениями, а также в случае химических или биологических атак – предполагают, что президент Байден и его администрация действительно оторваны от реальности, приводит отрывок из статьи Regnum.

Журналист пишет, что американские избиратели инстинктивно понимают, что страна ничего не выиграет от войны с Россией, объявленной или необъявленной. Причины этого можно понять, если совершить короткую поездку почти в любой супермаркет или на заправочную станцию в Америке. На прошлой неделе инфляция достигла самого высокого уровня почти за 40 лет, а цены на газ взлетели до небес с начала специальной военной операции на Украине.

В статье уточняется, что благодаря тому, что западные СМИ безостановочно распространяют неблагоприятные образы российских лидеров и Вооруженных сил России, создается впечатление, что президент Байден способен поддерживать любой нарратив, который соответствует его целям. Однако замалчивание истинных причин этого трагического конфликта – расширения НАТО на восток с включением Украины – не может изменить стратегическую реальность. Москва не может проиграть в спецоперации на Украине так же, как Вашингтон не может проиграть войну с Мексикой.

Кроме того, экс-кандидат в президенты Рон Пол раскритиковал проект бюджета правительства Байдена.

«Байден хочет потратить еще больше на продолжение контрпродуктивной интервенции США на Украине, а также на программы НАТО и другие, направленные на то, чтобы бросить вызов России», – сообщил он.

По словам Пола, «неуклюжее вмешательство Америки в украинско-российский конфликт заставило все больше стран искать альтернативы доллару. Это увеличивает давление на доллар, чтобы он потерял свой статус мировой резервной валюты. Когда это произойдет, США столкнется с крупным экономическим кризисом, характеризующимся гиперинфляцией, массовой безработицей и ростом авторитарных политических движений».

Ранее Байден прокомментировал ситуацию с украинским городом Буча, отметив, что власти США намерены продолжать вводить санкции в отношении России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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