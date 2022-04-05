В Минобороны заявили о скором освобождении Мариуполя от нацистов

С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь от националистов будет освобожден ВС РФ и ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он напомнил, что Москва неоднократно сообщала Киеву о возможности выхода добровольно сложивших оружие украинских военных из Мариуполя, такое предложение было сделано и во вторник утром.

«Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются. С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой народной республики», – цитирует ТАСС Конашенкова.

Ранее российские ВКС сорвали еще одну попытку эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.

В понедельник ВС РФ предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны РФ обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему боевикам «Азова» в Мариуполе дали шанс на спасение.

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