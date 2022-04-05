Теплый прием: королева Испании Летиция встретилась с принцем Чарльзом в Оклендском замке

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Королева Летиция зачастила в Британию – второй раз за месяц Ее Величество прилетела в королевство и снова по важному поводу. Сегодня 49-летняя королева Испании прибыла в город Седжфилд, графство Дарем, чтобы принять участие в открытии выставки работ испанского художника Франсиско де Сурбарана (его творчество пришлось на первую половину XVII века).

У входа в Окленд Касл (или Оклендский замок), построенный еще в XII веке, встречал королевскую особу наследник британского престола принц Чарльз. Он лично вышел к Летиции на улицу, чтобы поприветствовать ее. Зевак, фотографов и журналистов весьма удивило непривычное проявление чувств 73-летнего принца: сначала тот поцеловал супругу испанского короля в щеку, а потом поцеловал ей руку, и только после этого они проследовали внутрь.

Обычно старший сын королевы Елизаветы II ведет себя сдержанно и по-британски чопорно, к тому же пандемия коронавируса никуда не исчезла. Но, видимо, наряд Летиции не оставил принца равнодушным. Королева появилась на открытии в платье темно-малинового цвета, поверх которого она накинула кашемировое черное пальто простого кроя. Наряд дополняли лодочки и клатч в тон, а волосы с легкой сединой, которую с недавних пор она не закрашивает, она убрала в мальвинку.

Напомним, в конце марта Летиция вместе с мужем Филиппом посетила Лондон ради поминальной службы по принцу Филиппу. 9 апреля исполнится ровно год со дня его смерти.