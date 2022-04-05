 

“Есть факты мошенничества”: Байдена раскритиковали в Конгрессе США

05.04.2022, 19:49, Разное
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Американский лидер Джо Байден после начала специальной военной операции России на Украине неоднократно становился героем, а точнее антигероем скандальных историй. Однако на этот раз дело не ограничилось глупой оговоркой. Глава государства нарвался на жесткую критику в Конгрессе США.

Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на портал Yahoo News. По данным издания, парламентарии остались недовольным раздутым военным бюджетом. Дело в том, что хозяин Белого дома увеличил расходы для Пентагона на дополнительные 30 миллиардов долларов.

Оборонный бюджет США в следующем году составит целых 813 миллиардов долларов. При этом Байден умудрился оправдать свое решение ситуацией на Украине. По его словам, дополнительные траты необходимы для защиты от России.

Естественно, его риторика пришлась не по душе членам Конгресса. Причем, раскритиковали главу государства его соратники по партии. Так, демократ Берни Сандерс обратил внимание, что Пентагон не смог пройти независимый аудит.

“Никто не сомневается, что есть факты мошенничества и расточительства на десятки миллиардов долларов”, – заявил конгрессмен.

Несмотря на рекордные цифры, в парламенте США нашли и те, кто потребовал дополнительных расходов из-за спецоперации на Украине. Так, сенатор-республиканец Митч Макконнелл тоже подверг решение Джо Байдена критике, однако по обратной причине. Политик назвал новый бюджет неадекватным.

Меж тем, американское экспертное сообщество сходится во мнении, что увеличение военного бюджета играет на руку производителям оружия. Отметим, что поставками вооружения западные страны сегодня усугубляют конфликт в Незалежной.



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