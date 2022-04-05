Уровень милоты зашкаливает: рыжий кот успокаивает подружку

Даже в самые тяжелые времена видео с котиками остаются самыми популярными в интернете, ведь эти создания дарят спокойствие и умиротворение. Они учат нас относиться к окружающему нас миру проще, оказывать поддержку друг другу и оставаться самим собой.

В том, что коты и кошки действительно умеют сопереживать, как и люди, можно убедиться при просмотре небольшого видеоролика, который набирает популярность в Сети. На кадрах – рыжий кот, обнимающий свою трехцветную подружку. Наверняка, каждый хочет оказаться в таких объятиях.