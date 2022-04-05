 

“Не хотели исправлять много лет”: Екатерина Андреева раскрыла свой истинный возраст

05.04.2022, 19:47, Разное
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Телеведущая Екатерина Андреева с годами практически не меняется. Она выглядит молодо и свежо. По мнению знаменитости, ни в коем случае нельзя зависеть от того, что написано в паспорте. Она убеждена: человек выглядит на те годы, на которые себя ощущает.

Но скептики дают иные объяснения вечной молодости Андреевой. Екатерина знает, что некоторые люди подозревают ее в преступлении: якобы она получила от бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова паспорт, в котором написана неверная дата рождения. Такие домыслы ведущая программы “Время” называет бредом.

В интервью Надежде Стрелец Андреева расставила все точки над i. Она подтвердила, что родилась 1965 году, а значит, в 2022-м ей исполнится 57 лет. В Википедии же называется другой год рождения знаменитости – 1961-й. То есть Екатерине якобы 60.

“Я пыталась добиться всеми способами, чтобы это (неверную информацию – Прим. ред.) убрали Они не хотели ничего исправлять много лет, подставляя меня”, – сказала телеведущая.

Ранее “Дни.ру” писали об инциденте в программе “Время”. Когда Екатерина Андреева рассказывала о новостях Союзного государства, в студию ворвалась посторонняя женщина с плакатом. Сама телеведущая всего лишь раз комментировала произошедшее.



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