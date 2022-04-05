 

Что будет с российской нефтью

05.04.2022, 19:47, Разное
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В целом, по мнению эксперта, речь идет о быстром и кардинальном отказе Запада от российских энергоносителей и перенаправлении российского сырьевого экспорта в страны Азии (прежде всего, в Индию, которая до сих пор почти не закупала российскую нефть). Что касается роста поставок в Китай (главный покупатель нефти из России), то в ближайшее время он будет ограничен: российская нефть уже занимает существенную долю в энергобалансе страны, а ее поставка морем из портов европейской части РФ будет стоить дороже, чем в Индию.

Говоря о самих санкциях, надо понимать, что сделки с нефтью и нефтепродуктами из России официально разрешены, но есть ряд сложностей, которые могут затруднять торговлю.

В частности, это запрет на проведение операций со многими российскими банками (ВТБ, “Открытие”), опасения проводить платежи через российскую финансовую систему из-за давления США и ЕС. По этой же причине западные нефтяные компании и переработчики стараются уменьшить закупки. Значительный объем экспортной нефти доставляется танкерами, и сегодня многие судоходные компании неохотно предоставляют суда под загрузку российской нефтью, т.к. увеличивается страховка (например, из-за возможной конфискации судна и т.д.). Кроме того, большинство нефтяных сделок заключается заранее, за месяц до отгрузки, да и транспортировка занимает время, и покупатели опасаются, что уже оплаченная, но ещё не доставленная нефть может оказаться под новыми санкциями.

Эксперт подчеркнул, что есть несколько стран (США, Канада и Австралия), которые все-таки ввели полный запрет на импорт российской нефти. Великобритания собирается сделать это до конца этого года. Но тут важно сказать, что в число топ-10 покупателей из них входит только США.

Руководитель Центра РЭ признал, что наиболее пострадавшим сегментом нефтяного рынка, скорее всего, станет переработка нефти. Упал среднесуточный объем выпуска бензина и дизельного топлива. Основная причина – остановка простых нефтеперерабатывающих заводов (Новошахтинского, Марийского), и, в существенно меньшей степени, снижение объема выпуска у сложных НПЗ. Эксперты считают, что сокращение переработки вызвано ожиданием проблем с экспортом, а также ожиданием падения спроса на внутреннем рынке из-за сокращения экономики после санкций.

По прогнозам специалистов “Центра развития энергетики”, уже летом уровень переработки вырастет. Произойдёт это благодаря росту спроса на бензин в отпускной сезон на фоне сокращения доступности авиасообщения из-за санкций против российского авиасектора и закрытия воздушного пространства странами ЕС.

Что касается добычи нефти, то здесь ключевым фактором будет ситуация с экспортом. По оценкам “Центра РЭ”, под угрозой находятся только спотовые отгрузки (т.е. продажи с немедленной поставкой) из российских портов.

Экспорт нефтепродуктов вообще труднее переориентировать, чем поставки нефти, поэтому аналитики ЦРЭ ожидают сокращения объёма первичной переработки примерно в 14-18% (на 40-50 млн тонн с нынешних 280 млн тонн).

С полной версией отчета, которая включает подробный анализ ситуации и выводы по всем энергоносителям, не только по нефти, можно ознакомиться на сайте “Центра развития энергетики”.



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