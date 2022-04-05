Небензя: РФ пришла на Украину не из-за земель, а ради мира в Донбассе

Россия проводит спецоперацию на Украине не ради захвата страны, а чтобы принести мир, сообщил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

В ходе выступления он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив его задуматься о происходящем, и выразил надежду, что выход из данной ситуации получится найти.

«Потому что мы пришли к вам не из-за украинских земель, мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир», – передает его слова ТАСС.

Ранее Небензя, комментируя информацию по Буче, заявил, что украинская и западная версия событий в Буче имеет множество нестыковок.

—