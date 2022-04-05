 

Небензя призвал «вырезать нацистскую раковую опухоль» на Украине

05.04.2022, 19:40, Новости дня
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«Нацистская раковая опухоль» пожирает Украину, РФ поставила цель «вырезать» ее, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Необходимо вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину. <…> Мы добьемся этой цели скорее, чем позже, другого выхода быть не может», – передает его слова ТАСС.

Небензя заявил, что Украина собиралась в марте решить проблему Донбасса военным путем. «Звучат они (взрывы снарядов) потому, что другого способа принести мир в Донбасс, к сожалению, не осталось после того, как вы и ваши подчиненные категорически отказались выполнять Минские соглашения, приготовившись уже в марте решить проблему Донбасса военным путем. В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов», – сказал он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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