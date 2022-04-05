 

Небензя посоветовал Зеленскому не дать Западу сражаться «до последнего украинца»

05.04.2022, 19:40, Новости дня
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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не стоит помогать Западу сражаться «до последнего украинца», сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Не дайте Западу реализовать свои планы, Владимир Александрович. Примите правильные решения, необходимые для Вашей страны, потому что Запад готов сражаться на Украине до последнего украинца», – обратился Небензя к Зеленскому, передает ТАСС.

Он отметил, что Зеленскому нужно принять это решение сейчас, поскольку он знает реальную ситуацию. «Потом может быть поздно», – предупредил Небензя.

Ранее во вторник Небензя заявлял, что показания о преступлениях неонацистов на Украине готовы предоставить сотни, если не тысячи людей.

Также он подчеркивал, что обвинения Украины в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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