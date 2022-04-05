ООН: Война* в Украине – угроза всему миру

Война в Украине, учитывая ее природу, интенсивность и последствия – это один из величайших вызовов международному порядку и архитектуре глобального мира, основанным на Уставе ООН. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН на заседании Совета Безопасности по Украине, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Полномасштабное вторжение на нескольких фронтах

Глава ООН подчеркнул, что речь идет о полномасштабном вторжении постоянного члена Совбеза России на нескольких фронтах в Украину – «вторжении в нарушение Устава ООН, преследующем несколько целей, включая изменение международно-признанных границ между двумя странами».

Расследование зверств в Буче

– Война привела к бессмысленным человеческим жертвам, массовым разрушениям в городах и разрушениям объектов гражданской инфраструктуры. Я никогда не забуду ужасающие фото мирных жителей, убитых в Буче, – заявил глава ООН, выступая на заседании Совбеза.

Он напомнил о своем призыве провести независимое расследование для привлечения виновных к ответственности, отметив, что глубоко потрясен рассказами жертв об изнасилованиях и сексуальном насилии.

Сославшись на мнение Верховного комиссара по правам человека, Антониу Гутерриш сказал, что речь идет о возможных военных преступлениях и серьезных нарушениях международного гуманитарного права.

Российское наступление, как отметил глава ООН, привело к перемещению более десяти миллионов человек всего за один месяц — самое быстрое вынужденное перемещение населения со времен Второй мировой войны.

Мировой кризис

Последствия войны в Украине, как подчеркнул Генсек ООН, ощущаются далеко за ее пределами. Эта война привела к резкому росту цен на продукты питания, энергоносители и удобрения. Ведь Россия и Украина являются основными поставщиками этой продукции на мировые рынки.

– Нарушены цепочки поставок, выросла стоимость транспортировки. Все это привело к еще большим потрясениям для развивающихся стран, — подчеркнул Антониу Гутерриш. Он добавил, что многие развивающиеся страны уже до этого были в огромных долгах из-за пандемии COVID-19 и несправедливости глобальной экономической и финансовой системы.

Только за последний месяц цены на пшеницу выросли на 22 процента, кукурузу на 21 процент и ячмень на 31 процент. Цены на нефть марки Brent первого апреля были более чем на 60 процентов выше, чем в тот же период в прошлом году. За то же время цены на природный газ и удобрения выросли более чем в два раза.

– Как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций я обязан обратить внимание Совета на серьезный ущерб, наносимый мировой экономике, особенно уязвимым группам населения и развивающимся странам, — сказал Антониу Гутерриш. Он добавил, что из-за скачков цен на продукты питания, энергию и удобрения пострадали 74 развивающиеся страны с общей численностью населения 1,2 миллиарда человек.

На покрытие долговых обязательств приходится около 16 процентов экспортных поступлений развивающихся стран. В малых островных развивающихся государствах этот показатель составляет 34 процента и продолжает расти из-за повышения процентных ставок и необходимости платить за дорогой импорт. Многие страны, которые страдают от этого кризиса, могут столкнуться с социальными волнениями.

«Мигающие красные сигналы»

– Пламя конфликта подпитывается неравенством, лишениями и недостаточным финансированием. Мы видим мигающие тревожные красные сигналы. Мы обязаны действовать, — предупредил Генеральный секретарь.

Он напомнил, что созданная им в прошлом месяце Группа реагирования на глобальные кризисы в области продовольствия, энергетики и финансов выработала некоторые рекомендации для рассмотрения государствами-членами, международными финансовыми учреждениями и другими сторонами.

Сейчас не время для протекционизма

Группа рекомендовала всем странам держать рынки открытыми, противостоять необоснованным и ненужным экспортным ограничениям и предоставлять резервные запасы странам, которым грозит голод. Сейчас не время для протекционизма, сказал Гутерриш.

Он сообщил, что Группа призывает ускорить внедрение возобновляемых источников энергии, на которые не влияют рыночные колебания.

Это позволит постепенно отказаться от угля и всех других ископаемых видов топлива. Уже сегодня возобновляемые источники энергии в большинстве случаев дешевле.

Что касается финансов, то «международные финансовые институты должны перейти в режим чрезвычайной ситуации». Представители «большой двадцатки» и международных финансовых институтов должны увеличить ликвидность и расширить бюджетные возможности с тем, чтобы правительства могли обеспечить социальные гарантии для самых бедных и уязвимых слоев населения.

Реформа мировой финансовой системы, к которой глава ООН призывал неоднократно, давно назрела. Эта реформа тесно связана с программами предотвращения кризисов, а также построения и поддержания мира.

Генеральный секретарь заявил, что люди, оказавшиеся в кризисной ситуации повсюду в мире, не должны платить цену за эту войну. Он призвал заставить замолчать орудие.

Войну в Украине необходимо прекратить немедленно

– Войну в Украине необходимо прекратить немедленно. Необходимо вести серьезные переговоры о мире, основанные на принципах Устава ООН, – заявил Генеральный секретарь.

Он призвал Совет Безопасности ООН не бездействовать, выразив глубокое сожаление, что из-за своих разногласий Совет Безопасности не может действовать, причем не только по Украине.

– Я призываю Совет сделать все, что в его силах, чтобы положить конец войне и смягчить ее последствия как для страдающего народа Украины, так и для уязвимых людей и развивающихся стран во всем мире, — призвал Генеральный секретарь ООН.

* в России требуется называть войну специальной военной операций