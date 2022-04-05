 

Элизабет Херли показала архивные фотографии сына в особенный для нее день

05.04.2022, 18:45, Разное
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Вчера у Элизабет Херли был праздник – ее сын Дэмиан отметил 20-летие. По этому поводу актриса поделилась редкими фото с сыном из личного архива. На трех опубликованных снимках Дэмиан, которого Элизабет родила от ныне покойного жениха, миллиардера Стива Бинга, совсем еще маленький. 

С 20-летием, мой маленький принц! – подписала серию фото Элизабет.

Напомним, что Дэмиан – единственный ребенок Херли. Его отцом был американский сценарист, продюсер, миллионер и меценат Стивен Бинг.  В июне 2020 года Стив Бинг покончил с собой. 55-летний продюсер выбросился из окна своих апартаментов, расположенных на 27-м этаже дома в районе Сенчери Сити, Калифорния. Согласно данным источников в правоохранительных органах, Стив страдал депрессией, которая лишь усугубилась в период самоизоляции, и жаловался на недостаток общения.

За Стивом ходила слава ловеласа: помимо того, что он разбил немало сердец, он был известен своей любовью к красивым женщинам, в их числе Шэрон Стоун, Наоми Кэмпбелл, Ума Турман и Миранда Керр. Роман с актрисой и моделью Элизабет Херли Стив Бинг закончил, как только узнал, что красавица забеременела. Сына Дэмиена миллионер не признал, хотя Херли сделала подтверждающий его отцовство ДНК-тест. При этом, Бинг учредил трастовые фонда для своих детей – у него есть еще 23-летняя Кира Керкорян, которую родила бывшая теннисистка Лиза Бондер. В июле 2019 года Стив выиграл суд против собственного отца Питера, который пытался распределить наследство между детьми своей дочери Мэри, рожденными в отличие от детей Стива в законном браке. Тот суд Стив выиграл, думая, что таким образом обеспечил детям будущее. 

Летом прошлого года ряд иностранных СМИ сообщил, что, согласно решению суда, сын Элизабет Херли Дэмиан исключен из завещания своего покойного отца по требованию деда – Питера Бинга. И если Элизабет на эту новость реагировала бурно, то Дэмиан оставил сообщения без комментариев. 



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