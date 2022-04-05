Кубок Кремля – Гордимся за наших!

Теперь же политическое противостояние начало жестко

вмешиваться и в танцевальный спорт, даже когда “ковидная оттепель” начала

набирать обороты и появилась надежда, что чемпионат Европы WDC по

латиноамериканским танцам среди профессионалов наконец-то пройдет 23 апреля в

ГКД, который с весны 2020 года переносился несколько раз… Но Всемирный

танцевальный совет WDC приостановил лицензию Российскому танцевальному союзу

(РТС) в начале марта и наложил мораторий на проведение чемпионата Европы в

связи с текущей международной ситуацией по отношению к России и ее

санкционирования по всем сферам жизни…

Реальность сегодняшнего дня стала таковой, что страну, у

которой в арсенале богатейшие танцевальные традиции и плеяда сильнейших профессиональных

и любительских танцевальных дуэтов лишили права выступать и проводить

международные соревнования. Поэтому президент РТС Станислав Попов 23 апреля, в

дату отмененного чемпионата Европы, проведет “Кубок Кремля – Гордость России!” в Государственном Кремлевском Дворце, чтобы предоставить российским танцорам

возможность соревноваться на лучшем паркете мира и показать свой высокий уровень,

тем самым подтвердив титул турнира “Гордость России!”. Безусловно многие

иностранные танцоры поддерживают проведение Кубка Кремля и подают свои заявки

на участие. Более ста пар будут соревноваться в четырех турнирах в категориях

профессионалы, любители и проэм в латиноамериканской и европейской программах.

Станислав Попов: “У нас четкая позиция и мы выступаем

против «танцевальных войн» как между международными организациями, так и между

самими танцорами. Нужно понимать, что наши спортсмены не виноваты в том, что

сейчас происходит. И, когда, повсеместно накладываются на них санкции, то это

уже определенная дискриминация, им вменяют тот факт, что родились в Российской

Федерации и за это должны быть отлучены от соревнований, а если и допущены к

ним, то с запретом на использование российского гимна и флага… Мы сожалеем,

что, все те кто выбрал подобную позицию по отношению к нашим танцорам, не до

конца как бы вникли в ситуацию и не проанализировали ее, они очевидно

«питаются» очень большим количеством фейков, которые они получают, и не в

состоянии глубоко погрузиться в нее, чтобы иметь объективную картину… Но мы

понимаем чувства наших друзей, украинских танцоров, надеемся на то, что в любом

случае добрые отношения будут восстановлены”.

23 апреля команда РТС подарит всем зрителям и участникам

настоящий танцевальный праздник. Все, как всегда, будет на высоком уровне:

организация, украшенный зал, динамичная программа, выступление именитых

танцоров в показательных выступлениях, живая музыка двух оркестров, танцы для

публики в перерывах между турнирами, конферанс самого Станислава Попова на

протяжении всего вечера и, самое главное, много танцев в исполнении лучших из

лучших! На паркете будут блистать финалисты и действующие чемпионы России 2022

года. В латиноамериканской программе профессионалы – чемпионы Кирилл Белоруков

и Валерия Айдаева, вице-чемпионы Владимир Литвинов и Ольга Николаева, бронзовые

призеры Андрей и Анастасия Киселевы. В европейской программе профессионалы –

вице-чемпионы Владислав Коротченко и Анна Трензелева, бронзовые призеры Евгений

Лех и Айсылу Гиниятуллина. В латиноамериканской любители – чемпионы Михаил

Попов и Анастасия Дубровская, вице-чемпионы Дмитрий Семьешкин и Карина Задоян,

бронзовые призеры Таха Бату и Александра Повзун, Никита Павлов и Анастасия

Васильченко, Илья Гавриков и Елизавета Семашко, Никита Горденков и Белла

Бакарова.

Болеем и Гордимся за наших!

Организатор турнира – заслуженный деятель искусств

России, президент РТС, почетный вице-президент WDC Станислав Попов.

Генеральный партнер – “Газпромбанк” (АО).

Информационный партнер – ДНИ.РУ.