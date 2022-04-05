В Госдуме предложили ограничить работу СМИ недружественных стран

В случае выявления недружественных действий других государств в отношении российских СМИ Генпрокуратуре предлагается дать право оперативно запрещать или ограничивать деятельность на территории РФ СМИ этой страны, сообщил глава Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев.

«Наша инициатива позволит российским компетентным органам оперативно отреагировать и дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

Пискарев отметил, что российские СМИ сегодня в массовом порядке подвергаются блокировке и дискриминации за рубежом. Причем это делается как на уровне отдельных провайдеров и владельцев соцсетей, так и на уровне государственных органов.

Он напомнил, что в марте вещание телеканала Russia Today и агентства Sputnik запретил на своей территории Евросоюз. Российские СМИ и до этого подвергали дискриминации во многих странах Европы. «К примеру, в странах Прибалтики развернули кампанию по запугиванию и преследованию журналистов российских СМИ, а в Германии провели целую спецоперацию, чтобы не допустить вещание телеканала RT на немецком языке, хотя все требования законодательства были соблюдены», – рассказал парламентарий.

«Наша поправка предоставляет право Генеральному прокурору или его заместителям в случае выявления таких недружественных действий иностранного государства оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории РФ СМИ этой страны. Речь идет о запрете на распространение в РФ любых информационных материалов этого СМИ, в том числе посредством Интернета, прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в нашей стране. Это будет проявлением справедливости по отношению к нашим журналистам, подвергшимся дискриминации», – резюмировал глава Комиссии Госдумы.

Во вторник Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства провела свое первое заседание и определила 11 приоритетных направлений работы.

«Мы определили 11 направлений, по которым будут разрабатываться меры противодействия иностранному вмешательству», – сообщил председатель Комиссии.

Комиссия, в частности, будет выстраивать работу в сфере противодействия внешнему вмешательству в федеральные и региональные выборы, в просветительскую, научную и образовательную деятельность, в региональную, экономическую, финансовую и антинаркотическую политику, в сферу здравоохранения.

В числе важнейших задач Пискарев назвал противодействие деструктивному внешнему влиянию на несовершеннолетних, попыткам фальсификации истории, героизации нацизма и пропаганды неонацизма.

В планах депутатов также борьба с деструктивной деятельностью иноагентов и противодействие использованию НКО, иностранных неправительственных организаций, СМИ и зарубежных соцсетей в ущерб интересам и безопасности России, а также противодействие массовому распространению фейков.

Кроме того, Комиссия Госдумы видит своей задачей защиту цифрового суверенитета страны, включая регулирование деятельности «цифровых гигантов».

Итогом работы Комиссии, по словам Пискарева, «должны стать разработка и принятие законов, направленных на защиту суверенитета и противодействие иностранному вмешательству». И первую такую инициативу, позволяющую оперативно дать зеркальный ответ тем странам, которые подвергают дискриминации или запрещают на своей территории российские СМИ, депутаты представили уже на первом заседании.

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