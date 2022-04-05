Россия наладит параллельный экспорт леса в Китай

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05.04.2022, 18:11, Разное
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Рослесхоз поручил производителям леса-кругляка разработать схемы параллельного экспорта древесины в Китайскую народную республику для избежания действий западных санкций.

В свою очередь лесхозы пообещали, что 2022 год будет рекордным по экспорту леса в дружественное государство.

Первые планы организации параллельного экспорта леса за рубеж под видом строительного шлака были представлены Рослесхозу в течение 20 минут после публикации распоряжения на сайте ведомства. План экспорта 190 тыс. тонн леса-кругляка в год разработали жители Хабаровска Владислав Тянь и Егор Цзувэй. Отдельной похвалы проект удостоен благодаря экологичному способу доставки древесины: для этого предлагается использовать сплав по реке Амур, что исключает использование неэкологичных двигателей на горючем топливе. Авторы проекта удостоены почётных грамот и памятных подарков.

– В условиях незаконных санкций мы должны развивать не только серый импорт, но и экспорт. Таможенным службам даны указания максимально содействовать предпринимателям, которые совершают подобные операции. Несмотря на всё экономическое давление, организованное странами Запада, в этом году мы намерены экспортировать рекордное количество леса, при этом впервые большая его часть пойдёт по «серой», а не «чёрной» схеме, – заявил глава Рослесхоза Роман Ли.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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