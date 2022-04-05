Из-за нарушений в школе № 220 комбинат «Альфа-Провиант» должен выплатить 70 тыс. рублей

Комбинат питания «Альфа-Провиант» обязали выплатить неустойку в 70 тысяч рублей по обязательствам перед школой №220 Калининского района Петербурга. Об этом была сделана публикация в Единой информационной системе в сфере государственных закупок.

Проверка была организована в детском саду, который находится по тому же адресу, что и школа.

Неустойка назначена из-за отсутствия баков для сбора отходов. Эту информацию подтвердил один из сотрудников школы № 220.

«Это было связано с тем, что у нас не было бачков для вывоза мусора. То есть конкретно «Альфа-Провиант» нам не предоставил бачки. Но сейчас этот вопрос решен, все нормально, все хорошо», — сказал он.

Эта ситуация является рядовой для сферы социального питания Петербурга. Комбинаты регулярно становятся фигурантами ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

С комбинатом «Альфа-Провиант» может быть связана руководитель Управления социального питания (УСП) Петербурга Алёна Мироненко. Представители СМИ считают, что в пользу этой версии может говорить отклонение заявки комбината «Артис-Детское питание» на участие в тендере в 2020 году по Калининскому району Петербурга. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы впоследствии вынесли решение, что отстранение было необоснованным.

До Мироненко УСП руководил Алексей Барабанщиков. Его целью было улучшить сферу соцпитания города, он указывал на различные недочеты в работе отрасли. В частности, экс-глава УСП говорил о коррумпированности городских чиновников и руководителей комбинатов питания. Смольный отказал ему в помощи.

После этого Барабанщиков обвинил администрацию губернатора Александра Беглова в безынициативности и пособничестве ухудшению отрасли. Затем Барабанщикова отстранили от должности и поместили в СИЗО. Существует мнение, что задержание экс-главы УСП связано именно с критикой правительства Петербурга.