Табуле из киноа и необычный гуакамоле: два постных рецепта от шеф-повара мишленовского ресторана

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Табуле из киноа в соусе чимичурри может показаться сложным для исполнения, но Эрик Канино (Eric Canino) расписал все настолько четко и понятно, что справиться с задачей сможет даже начинающий кулинар.

Эрик Канино

Ингредиенты для соуса:

Масло виноградных косточек – 160 г

Рисовый уксус – 60 г

Винный уксус – 50 г

Петрушка – 50 г

Кинза – 20 г

Красный перец чили – 20 г

Свежий орегано – 15 г

Чеснок – 15 г

Зеленый лук (используется белая часть) – 9 г

Зира – 4 г

Томатный порошок – 3 г

Соль, перец

Ингредиенты для табуле:

Киноа (на 1 персону) – 80 г

Гранат – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Красный лук – 1 шт.

Авокадо – ¼ плода

Томаты черри

Рисовые чипсы

Соль

Сначала нужно приготовить соус чимичурри: измельчить петрушку, чеснок, орегано и лук; нарезать перец чили и соединить все в салатнице; смешать рисовый и винный уксус, масло виноградных косточек, томатный порошок, зиру, добавив соль и перец по вкусу. Все перемешать и оставить мариноваться.

Для табуле отварить киноа в подсоленной воде в течение 20 минут, затем откинуть на дуршлаг, промыть и слить лишнюю воду. Мелко нарезать огурец и томаты черри, измельчить красный лук. Очистить гранат и добавить зерна к киноа, после чего заправить его соусом чимичурри. Разрезать четвертинку авокадо пополам, одну половину отложить для украшения, а вторую половину измельчить вместе с томатами черри. Замариновать нарезанные авокадо и томаты в оливковом масле с солью.

Совет шефа: можно заменить гранат на любой другой кислый фрукт. При ресторанной подаче табуле выкладывается с помощью кулинарного кольца. Вы можете просто сформировать аккуратную горку и сверху разложить ломтики авокадо. Затем блюдо нужно полить соусом и украсить рисовыми чипсами и свежими травами.

Приготовить авторский вариант гуакамоле, каким его подают в La Réserve Ramatuelle, еще проще. На фото внизу вы видите промежуточный процесс, но можно подавать блюдо и в таком виде – тогда это будет не гуакамоле, а просто половинки авокадо под острым соусом.

Ингредиенты:

Авокадо – 2 шт.

Сухой острый красный перец – 2 щепотки

Лайм – 1 шт.

Мелко нарезанный красный лук – ½ луковицы

Рубленый зеленый лук

Острая чесночная паста – 1 ч. ложка

Оливковое масло

Соль, перец

Сначала так же, как и в табуле, нужно приготовить заправку, смешав оливковое масло и сок лайма. Разделить авокадо пополам, удалить кожуру и косточку, разрезать каждую половину на две части и поместить их в глубокую салатницу. Посыпать сверху измельченным красным луком и зеленым луком, посолить, приправить черным и красным перцем. Сбрызнуть смесью масла и лайма, заправить чесночной пастой. Натереть цедру лайма и добавить в салатницу. С помощью ложки или вилки измельчить авокадо и смешать со всеми ингредиентами. Подавать как закуску с чипсами из тортильи.