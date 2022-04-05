Теперь работать на еду? – Личное мнение

Удивительное дело: курс валют в прошлом месяце рос — цены в магазинах росли. Затем рубль вернулся и стал даже крепче — цены в магазинах остались на месте.

Особенно удивительно, что я сейчас говорю о продуктах питания — не о зарубежной технике, которую ввозить, возможно, стало сложнее.



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Продукты-то наши! Выращены у нас. Обработаны, упакованы тоже. Прямой вопрос: какого хрена ценники на продуктовых полках взлетели?

Не знаю, как у вас, но у меня нет логичных объяснений этого. Ну, хорошо — сахар стали скупать, цены на него спекулятивно выросли. А остальное? Всё остальное-то почему так подорожало?

В очередной раз люди стали тратить больше на еду. Не на поход в театр, не на путешествия — на это с такими ценами на продукты уже не хватит денег при средней зарплате.

Работать на еду? Чтобы хватало только поесть и всё? Получается, что мы живём, чтобы есть, а потом — ну умрём. Офигеть пожили!

Я считаю, что нам повезло жить не в Средневековье, а в XXI веке. Но именно потому, что еда перестала быть главной затратной статьёй. Деньги нам нужны на другое.

А с едой — к большому счастью! — можно решить проблему. За 590 рублей заказать меню Basic от Grow Food.

С Grow Food экономить просто — завтрак, обед, ужин на 1000 ккал в день от 590 рублей. Стоимость рациона зависит от продолжительности подписки на доставку: больше дней — меньше цена!

30 дней подписки — 590 рублей в день

12 дней питания — 650 рублей в день

6 дней питания — 690 рублей в день

Главная выгода — в экономии. Где ещё вы поедите полезно и правильно (да и неправильно тоже) за такую сумму? Ну где можно поесть по цене менее 200 рублей? Даже чашке кофе стоит везде дороже.

Новая линейка питания значительно снизит ваши траты — заказать меню Basic от Grow Food дешевле, чем покупать их, везти домой, а потом тратить время готовку.

Особенности линейки Basic:

• Завтрак, обед и ужин доставят бесплатно на 3 дня вперёд

• Три блюда в день — завтрак, обед и ужин. Классический распорядок с возможностью добавить перекус по душе.

• Доставка раз в три дня. Курьер привозит блюда сразу на три дня, а не на два, как обычно

• Нет возможности редактировать меню. В линейке отключена опция кастомизации меню — удаление и добавление блюд и ингредиентов из них. Ценность в простоте.

• Красивая и вкусная еда. Не смотря на свою стоимость, это не домашняя еда, а все еще лучшие блюда Grow Food.

И всё остальное — как обычно: заказ в приложении, на сайте, бесплатная доставка, меню от шефов Grow Food. Но главное — ваше спокойствие. Еда всегда есть в холодильнике, а бюджет не трещит по швам.

Вместо того, чтобы офигевать от цен в магазинах, выбирая, что там подешевле-похуже, чтобы не думать, сколько тысяч ты сейчас оставишь на кассе, чем накормить и себя, и семью, меню Basic от Grow Food сохранит и бюджет, и нервы.

В общем, от всей души рекомендую воспользоваться. Цена действительная с моим промокодом MIROBS.

А на сколько, по-вашему, выросли цены в магазинах?

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