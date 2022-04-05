 

Джим Керри объяснил причину ухода со сцены

05.04.2022, 16:57, Разное
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Знаменитый американский актер Джим Керри на минувшей неделе объявил о завершении карьеры. Естественно, решение 60-летней звезды лучших комедийных сериалов вызвало шок у поклонников его творчества, а обозревателей шоу-бизнеса заставило искать ответ на главный вопрос: почему успешный артист вдруг захотел уйти со сцены.

Впрочем, искать ответ пришлось недолго. Керри лично раскрыл все карты в понедельник, 4 апреля. Во время интервью порталу Comicbook он объяснил причину завершения карьеры. Один из самых высокооплачиваемых американских киноактеров заявил, что хочет избежать подражания самому себе.

Джим Керри рассказал журналисту Крису Киллиану, что боится потерять вдохновение. По словам комика, этому может способствовать возвращение к прежним ролям. В частности во время пресс-тура, посвященному фильму “Соник” комику напомнили о слухах про съемки третей части комедии “Эйс Вентура”.

Артист подчеркнул, что многие фанаты, действительно, хотели бы увидеть на большом экране полюбившихся киногероев в исполнении Керри. Меж тем, по словам кинозвезды, возвращение к старым ролям может лишить его вдохновения, потому что это будет подражанием самому себе.

Напомним, завершая карьеру, звезда комедий “Маска”, “Тупой и еще тупее”, “Брюс Всемогущий” и других, заявил, что может вернуться на сцену, если ему предложат уникальный сценарий. В то же время актер подчеркнул, что сегодня нуждается в покое.



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