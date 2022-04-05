 

Эстония решила выслать 14 российских дипломатов

05.04.2022, 16:50, Новости дня
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Власти Эстонии вслед за Латвией высылают 14 сотрудников посольства в Таллине, семь из которых имеют дипломатический статус, закрывают консульство в Нарве и канцелярию посольства в Тарту, заявили в МИД страны.

«Нельзя в условиях происходящего на Украине говорить о продолжении обычных отношений, особенно когда РФ серьезно нарушает международное право», – цитирует ТАСС слова вице-канцлера МИД Мярта Вольмера.

Ранее Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.

До этого РФ объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.

Напомним, МИД Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомило о высылке российских дипломатов. Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. До этого газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов.

Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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