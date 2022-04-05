 

В Госдуме предложили продлить майские каникулы до десяти дней

05.04.2022, 16:50, Новости дня
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Вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней: с 1 по 10 мая. По его словам, это поможет людям заготовить продукты на осень и больше пообщаться друг с другом.

«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей. Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в РФ есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью. Предложение партии «Новые люди» – в этом году сделать длинные майские праздники. Потому что людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он добавил, что в дополнительные выходные люди смогут не только запастись продуктами на осень, но и больше времени провести с близкими.

«Мы такое уже видели в ковидный период. Это можно достаточно быстро реализовать. Но говорим только про этот год, потому что понимаем проблемы предпринимателей, возникающей в этой связи. А сейчас их и так много. Поэтому мы будем говорить с правительством о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда. Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники», – подчеркнул Даванков.

Согласно производственному календарю на 2022 год, выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Новые люди предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 дни месяца.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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