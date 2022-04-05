Мнение: Почему у Запада не получается изолировать Россию

Мы стали чемпионами мира по санкциям, обогнав прежнего лидера, Иран. США и Евросоюз выложили на стол все козыри, подорвав даже те мины, которые наносят больше ущерба им, чем нам. Для примера укажу на заморозку долларовой и евровой части наших резервов. Мы потеряли 300 млрд долларов, которые откопим заново примерно за год. США и Евросоюз потеряли репутацию, так как произвольный дефолт по доллару и евро автоматически запускает процедуру вывода долларов и евро из разряда резервных валют.

Деньги, по сути, это расписка, обещание поставить товар когда-нибудь в будущем. Представьте, вы привозите Сэму телегу навоза. Сэм пишет вам расписку: я, Сэм Смит, паспорт такой-то, проживающий там-то, обязуюсь отдать Василию айфон 14-й модели в идеальном состоянии. На следующий день, побрившись, вы приезжаете к Сэму за айфоном. А Сэм вам и говорит — русский корабль, убирайся отсюда, пока я на своей расписке половой орган не нарисовал.

Вот что произошло с долларами и евро. Вся деревня увидела, что расписки Сэма ненадёжны, так как Сэм слово купеческое не держит.

Американцам и европейцам было бы не так больно, если бы рубль рухнул. Они уже замораживали ЗВР других стран, — Ирана, Венесуэлы, Сирии. Инвесторов это сильно раздражало, так как инвесторы не дураки, однако ситуация всё же была другой: и суммы были маленькие в мировом масштабе, и финансовые системы атакованных стран после атаки американцев сминались в гармошку. Заморозка ЗВР маленьких безответных стран воспринималась не как жульничество, а как агрессия, произвольное проявление силы. С этим инвесторы готовы были смириться.

А вот рубль после атаки американцев не рухнул. Вот прямо сейчас я пишу этот пост, а рубль торгуется на отметке в 83 рубля, что не особо выше октябрьских 79 рублей за доллар, и что даже ниже пикового максимума, до которого доллар допрыгивал в разгар валютного кризиса 2014-2015. По сути, мы купили за эти украденные у нас 300 млрд долларов уникальную историческую возможность создать собственную резервную валюту, энергорубль. Возможно, стоило того и безо всяких санкций. Американцы же оказались в роли незадачливого охотника из анекдота, просунувшего двустволку в берлогу. Охотник хотел застрелить спящего медведя и нажал на спусковой крючок, но ружьё дало осечку, и медведь проснулся…

Так вот, США и Евросоюз применили против России уже практически всё своё финансовое и экономическое оружие. Дальше только отказываться от топлива, но тут уж игра совсем не в их пользу: это как пытаться прокусить зубами автомобильное колесо. Собственно, потому-то западные политики и бьются сейчас в такой истерике. Россия — проблема, которая уничтожает их финансовую систему, и которую они не могут решить.

Главная причина, по которой Запад оказался в такой незавидной ситуации, заключается в естественном изменении нашего мира. В 21-м веке могучий некогда Запад надел кожаную портупею и украсил свою задницу разноцветными перьями, а Восток во главе с Китаем постепенно забрал у Запада производственное и технологическое лидерство. Вот двухминутное видео, которое показывает, как менялся с годами высокотехнологичный экспорт из разных стран:

https://www.douyin.com/video/7071795401883438373

1990 год. США лидер, Япония вторая, Германия третья. Китай не входит даже в десятку.

2004 год. Китай лидер, США на втором месте с небольшим отрывом, Германия и Япония идут сразу за США. Разрыв между первым и четвёртым местом небольшой.

2019 год. Китай лидер. Германия на втором месте с отставанием в 3,5 (!) раза. Сингапур на третьем. США на четвёртом, с отставанием от Китая примерно в 5 раз. Высокотехнологичный экспорт Китая выше, чем у всех входящих в десятку стран Запада вместе взятых.

Люди очень инертны, особенно взрослые, так что западные политики мысленно живут ещё там, в середине нулевых, когда США и Китай сражались примерно на равных. Однако прошло уже 15 лет, и США отстали окончательно, безнадёжно. Их держит на плаву только инерция доллара, который до февральского дефолта был полноценной резервной валютой.

Вот ещё пара видео с панорамами современных китайских городов. Это Чунцин, население 32 млн человек:

https://www.douyin.com/video/7081624680892747039

А это маленький по китайским меркам Вэньчжоу:

https://www.douyin.com/video/7074052739692530951

Вы слышали что-нибудь про Вэньчжоу? Покажете его на карте? Уверен, что нет. Если коротко — недавно Вэньчжоу считался отсталым, был даже термин «бедные вэньчжоусцы». Сейчас, спасибо живительному капитализму, Вэньчжоу процветает. Там куча заводов самых разных отраслей — к примеру, город является мировым центром производства низковольтного оборудования.

И вот для сравнения Брюссель, столица натовских мясников:

https://www.douyin.com/video/7050387905000344864

При всей моей любви к историческим улочкам старых городов, это безнадёжная провинция. США и Евросоюз уже не на том уровне, который позволял бы надеяться на конкуренцию с Азией. И мы с вами смотрели сейчас только на Китай, тогда как есть ещё Индия, население которой равно китайскому, и в которой высокие технологии развиваются сейчас очень высокими темпами. На Западе принято шутить про Индию в традиционных форматах сортирного юмора. Однако Индия большая, в ней около 5 миллионов одних только программистов. А так как с мозгами у индийцев всё в порядке, количество неизбежно переходит в качество.

А ведь ещё Индонезия с населением в 280 млн человек. Пакистан — 230 млн. Бразилия — 210 млн… и в каждой стране сейчас есть интернет, есть доступ к образованию, есть возможности для строительства производств и лабораторий. Запад считает себя «всем миром» только потому, что пока что не получал достаточно чувствительного щелчка по носу. Так уж сложилось, что этот щелчок отвешивает ему сейчас Россия: при тыловой поддержке Азии, Африки и Латинской Америки. И сделать с нами Запад ровно ничего не может, так как по количеству ядерных боеголовок он тоже от нас отстаёт:

https://www.douyin.com/video/7077394749291859236

У нас не так много ядерного оружия, как в советские времена, однако вполне достаточно, чтобы вогнать при необходимости США в каменный век. Поэтому США ёрзают на стуле, грызут ногти, выкрикивают ругательства… но всё же не переходят определённых границ.

Положение Америки выглядит безнадёжным. Китай готовится раздавить США экономически, и шансов на разрядку мало, так как последние века Запад вёл себя по отношению к Китаю совершенно по-скотски, и так как Запад явно не начнёт думать над своим поведением, покуда не потерпит полноценное, опустошительное поражение. Нанести критический ущерб Китаю Запад не может, так как для этого надо изолировать Китай от России, что технически невозможно — у нас с Китаем есть общая сухопутная граница. Мы поставляем Китаю еду и углеводороды, этого вполне достаточно для экономической победы над США, какие бы блокады США ни предпринимали. Уничтожить сначала Россию, а потом Китай тоже никак — в военном плане Россия слишком сильна, а вбить клин между Россией и Китаем американцам не удалось.

Пожалуй, если бы американцы не были такими агрессивными, если бы они не двигали натовские базы на восток, если бы они не разжигали без устали революции и гражданские войны на территории бСССР, их гегемония могла бы продлиться ещё немного. Однако жить мирно — это не про американцев. США пошли на обострение конфликта с Востоком и, кажется, проиграли.