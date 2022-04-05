 

Мнение: 58

05.04.2022, 16:25, Разное
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У каждого человека есть три возраста. Календарный. Биологический. И ситуативный.

Календарный возраст – это количество календарных лет, прожитых со дня рождения.

Сегодня мне исполнилось 58…

Биологический возраст – это возраст, на сколько себя чувствует человек. Тут мне лет 35-40, не больше……

А ситуитивный – это количество впечатлений, историй, ситуаций, пережитых за календарные годы. Тут мне лет 200-250…

На снимке: 1983 год, осень, 3 курс КВТККУ, 19 лет

Источник: Ирек Муртазин



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