Олафу Шольцу начали поступать звонки из службы безопасности Газпромбанка

В понедельник пресс-секретарь Олафа Шольца заявил, что в администрацию главы ФРГ начали поступать подозрительные звонки с территории Российской Федерации. Информацию подтвердило издание “Deutsche Welle*».

По словам источника, гражданин, представившись сотрудником службы безопасности Газпромбанка, хотел предупредить господина Олафа Шольца о подозрительных действиях с его счетом и предложил перевести деньги на резервный счет. После отказа германской стороны злоумышленник сбросил звонок и не отвечал на повторные попытки связаться с ним.

«А мы ведь чуть опять не повелись. Звонит нам какой-то человек, представился Алексеем и начал называть нашу персональную информацию. А самое главное верно все назвал: и данные господина Шольца, и номер счета в Газпромбанке. Но хорошо, что спецы напряглись и отследили номер до одной из колоний Владимирской области. Тут мы и почуяли неладное, и отказались от дальнейшего сотрудничества», – сообщил пресс-секретарь канцлера ФРГ Вальтер Аксель.

Напомним, что это уже не первый случай попытки обмана германского правительства. На прошлой неделе, некий Александр, чей звонок был совершен из Минска, почти смог убедить главу Бундесбанка выдать ему кредит на 1,5 млрд. долларов.

*издание признано иностранным агентом на территории РФ

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