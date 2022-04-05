Мнение: BLM и Буча

Я вспоминаю, как два года назад, в 2020 году, едва только в США начало раскручиваться безумие BLM в связи с убийством Джорджа Флойда полицейским во время ареста, в СМИ прорвалось вдруг довольно много материалов, касающихся работы полиции в США, и, в частности, беспредела, который там периодически творят полицейские. В связи со смертью Флойда, как говорится, «разом всплыло все дерьмо» – и оказалось, что у американского общества (а особенно, конечно, у черных) накопилось к своим полицейским действительно много весьма серьезных претензий. Случаи вспоминали вопиющие: американские полицейские чуть что выхватывают ствол, стреляют на поражение по самым надуманным предлогам, постоянно угрожают оружием; их жертвами становились дети с игрушечными пистолетами, простые американцы, остановленные просто за превышение скорости, одна полицейская перепутала квартиру, зашла в чужую этажом ниже, где жила обычная семья, решила, что в ее квартиру проникли чужаки… и перестреляла там всех, включая парализованного отца семейства в кресле (реальный случай в Нью-Йорке).

Казалось бы, при чем здесь Буча и вообще поведение армии в захваченных городах?

Тогда, в 2020 году, в США зазвучали и слова в защиту полиции. Я это все читал и комментировал в своем ЖЖ – и меня тогда поразило, что почти все указывали как на главную причину полицейского беспредела в Штатах… Вторую поправку к Конституции США, то есть возможность свободного ношения оружия, или легалайз. Другими словами, писали так: полицейский в США находится в состоянии перманентного стресса, поскольку ожидает, что его в любой момент могут убить. Почему? Потому что у ЛЮБОГО может быть оружие – и оно может быть обращено против полицейского!

Я читал – глазам своим не верил. Чтоб это, такие страсти – и в благополучной Америке, самой богатой стране мира! А потом мысленно прикинул – а ведь пожалуй, да. Особенно, если полицейский работает где-то в «плохом районе». Вокруг куча отморозков и правонарушителей, все они, мягко говоря, полицию не любят – и у каждого может быть ствол. А если он еще обкуренный? А если просто сумасшедший?! Ты ему – замечание, а он в ответ – пулю между глаз.

И кроме шуток – в США сознают, что это действительно большая проблема. Что есть люди, которые просто не могут быть полицейскими «в поле» – и их надо переводить на «бумажную работу» или вовсе убирать из полиции. Потому что главная угроза – даже не та, что такой полицейский однажды струсит, не вынеся постоянного чувства угрозы собственной жизни, и просто убежит – а куда хуже, что такой однажды сорвется с катушек и начнет просто палить в кого ни попадя, приняв какое-нибудь безобидное движение за намерение стрелять.

В общем, вскрылся целый пласт болезненных и малоизвестных нам проблем современной Америки. Вдруг оказалось, что у них в самом деле даже за 200 лет пока не выработалось окончательного понимания, как им формировать полицию в условиях «легалайза», как добиться, чтобы честные граждане не видели угрозу в полицейских, а полицейские – в честных гражданах. Слишком тяжелая проблема – которая, как мы помним, в ходе BLM-протестов и погромов вылилась даже в требование… «упразднить полицию» вообще. Настолько ОПАСНОЙ она некоторым казалась – более опасной, чем даже преступность! И в некоторых городах США такие «реформы» даже провели! Во всем мире по этим поводам только присвистывали да крутили пальцами у виска.

Какая тут может быть аналогия с Украиной? Самая прямая. Сейчас у нас была (да и есть, несмотря на «сокращение линии фронта») сплошь и рядом ситуация, когда российские солдаты входили в украинские населенные пункты и даже пытались проводить там «зачистки» – так как знали, что на Украине сделана ставка на «народную войну» и населению сами украинские власти раздали очень много единиц оружия. Ничего не напоминает?

Конечно, это та же самая «ситуация американского полицейского». Это опять «вооруженный человек в форме», олицетворяющий (новую) власть – и ожидающий, что в него может выстрелить ЛЮБОЙ. Потому что у любого может быть оружие! Если даже для американского полицейского, который в своей стране, среди своих сограждан, на полностью законных основаниях защищенный всем чем только можно, начиная от Конституции США – эта ситуация все равно дико стрессогенная (как мы вдруг все узнали в 2020 году), то что же должен ощущать простой солдат?

Их кто-то к такому готовил? Их кто-то ОТБИРАЛ?

Это ведь даже не то, что однажды подняться и побежать в атаку; атака – это мгновенный выброс адреналина, вспышка. А вот пребывание в оккупированном городе, где надо ВСЕГДА, каждую минуту ожидать смерти с любой, самой неожиданной стороны – это другое. Тут надо иметь особенно уравновешенную психику. И то, даже самая сильная психика имеет свойство истощаться от постоянного стресса: ресурсы небеспредельны.

И проблема еще в том, что военный оккупант – он при всех сходствах НЕ полицейский. У него вообще нет задачи «Служить и защищать». У военного по определению задача другая – «убивать врага». А если такой военный в городе, где потенциальная угроза исходит от любого («народная война») – внутренняя хтонь ему нашептывает и «рациональное решение»: если потенциально опасность исходит от любого – ради безопасности проще всего убить ВСЕХ.

И однажды он сорвется с катушек – есть такой риск. Если уж в США полицейские периодически не выдерживают… Психологически это вполне объяснимо.

Но проблема УПРАВЛЕНИЯ (в нашем случае – управления войсками) – как минимизировать такие риски. Хотя, чтобы что-то минимизировать, надо как минимум хотя бы отдавать себе отчет, что риски есть. Риски есть, и это не фейк.