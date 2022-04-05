“Я чувствовала давление”: Сиенна Миллер заморозила яйцеклетки

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Сиенна Миллер стала героиней свежего номера британского ELLE. В беседе с журналистом 40-летняя актриса откровенно рассказала, что заморозила яйцеклетки, потому что хочет еще иметь детей. У Сиенны подрастает дочь девятилетняя Марлоу, которую она родила, будучи в отношениях с актером Томом Старриджем.

Я чувствовала давление. Хочу ли я иметь еще одного ребенка? Почему я ничего не сделала раньше? Все эти вопросы крайне мучительны. Природа невероятно жестока по отношению к женщинам в этом возрасте, — сказала 40-летняя звезда.

Кроме того, Сиенна, которая недавно снялась в мини-сериале “Анатомия скандала”, призналась, что у нее много общего со своей героиней, намекая, что и ей пришлось пережить громкую измену. Оказалось, что у Сиенны и ее героини довольно много общего. Так, обе они пережили громкую и довольно скандальную измену.

Все эти чувства были знакомы для меня. Но мы переживали проблему совершенно разными способами, – сказала Миллер.

Напомним, что в 2004 году на пробах к фильму “Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины” актриса познакомилась с Джудом Лоу. Роман развивался стремительно и скоро пара объявила о помолвке. Но до алтаря Сиенна и Джуд не дошли, и в августе 2005-го уже расстались. Причиной разрыва стала измена Лоу, о чем писали все СМИ. После у нее был короткий роман с уэльским актером Рисом Ивансом, но они расстались, когда она отвергла его предложение выйти за него замуж. Спустя четыре года Миллер снова сойдется с Лоу на два года, а позже встретит будущего отца своей дочери – Тома Старриджа. В декабре 2011-го Миллер и Старридж обручились, но летом 2015 года они приняли решение расстаться.

Сейчас Сиенна Миллер встречается с 25-летним актером Оли Грином. Пара официально появилась в свете на оскаровской вечеринке Vanity Fair. До этого, еще полгода назад актриса несколько раз была замечена с директором сети отелей Mandarin Oriental Hotel Group Арчи Кесвиком, а ранее, до 2020 года – состоялась в отношениях с Лукасом Цвирнером, который был младше ее на 10 лет.

Сиенна Миллер с дочкой, 2019 год Оли Грин и Сиенна Миллер