 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят, чтобы у их детей было королевское хобби

05.04.2022, 16:00, Разное
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Восьмилетний принц Джордж, шестилетняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому в этом месяце исполнится четыре года, занялись верховой ездой. Как стало известно британской газете The Mirror, во время локдауна в загородном доме герцога и герцогини Кембриджских Анмер Холл в Норфолке дети катались на пони, и все трое, включая малыша Луи, оказались заядлыми наездниками. Источники газеты при дворе сообщают, что принц Уильям “был от этого в восторге”. Родители решили, что это увлечение юных наследников престола нужно поощрять. 

Король Великобритании Георг VI с дочерьми принцессой Елизаветой и принцессой Маргарет в 1938 году

Тяга к конному спорту у членов британской королевской семьи в крови. Королева взяла свой первый урок верховой езды в возрасте трех лет. На протяжении почти 96 лет жизни Елизаветы II это было одним из ее самых главных увлечений. Она регулярно каталась на лошадях до самого недавнего времени – до октября 2021 года, когда врачи рекомендовали ей отказаться от этого занятия, как минимум, на полгода. Это невероятно, но монархиня, которая с трудом ходит, по словам источника газеты при дворе, “полна решимости вернуться к катанию как можно скорее, и у нее абсолютно нет ощущения, что времена в седле остались позади”. 

Верховой ездой увлекаются и дети Елизаветы II, а ее дочь принцесса Анна и внучка Зара Тиндалл даже участвовали в Олимпийских играх, представляя британскую команду по конному спорту в 1976 и 2012 годах соответственно. Зара и по сей день участвует в соревнованиях, и члены королевской семьи с удовольствием ездят поддерживать ее. 

Принцы Гарри и Уильям во время игры в поло

Что же касается принца Уильяма, он – наравне со своим братом принцем Гарри и отцом принцем Чарльзом – увлекается игрой в поло. Единственный член семьи, которому езда верхом не близка и даже противопоказана – Кейт Миддлтон. В 2009 году герцогиня Кембриджская призналась австралийской писательнице Кэти Летт:

У меня аллергия на лошадей. 

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи



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