Мнение: Болезненная дисфункция Южной Кореи

Болезненная дисфункция Южной Кореи

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен 4 апреля опубликовала нижеследующее заявление для печати.

Министр обороны Южной Кореи, неся вздоры о «превентивном ударе» по средствам нашей армии, способным нанести удар по Южной Корее, выразил крайнюю озабоченность.

Вижу в неожиданном блефе Со Ука убедительное свидетельство сильной боязни.

Кажется, что он хотел бы сообщить своим гражданам, что своя армия так надежно готова.

Но была очень большой ошибкой то, что так называемый представитель армии назвал нас врагом и болтал о «превентивном ударе».

Мы уже точно заявили, что Южная Корея не является нашим главным врагом.

Другими словами, если южнокорейские войска не предпринимают никакие военные шаги против нашего государства, то они не станут объектом нашего удара.

Мы выступаем против войны. Если армии обеих сторон сражаются друг с другом, то наша нация будет получать еще большую рану, чем полувека назад, не говоря уж об исходе войны или боя.

Мы точно выступаем против такой войны.

Вот почему Маршал уже давно заявил, что нашим главным врагом является сама война.

Но южнокорейские войска, называя нас врагом и исходя из предпосылок «при каких-то условиях», несли вздоры о возможности нанести превентивный удар по нашей Республике, – это очень опасная и нехорошая идея.

Если кто-то не тронет нас, то мы отнюдь не нанесем удар по нему первым.

Но если Южная Корея по любой причине, пусть от ошибочного суждения будет предпринимать военные действия, как «превентивный удар», о котором упомянул Со Ук, то ситуация будет изменяться.

Южная Корея сама станет целью.

Два дня назад мы строго предупредили, что, если южнокорейские войска тронут хоть пядь нашей земли, то они попадут в ужасную катастрофу, которую никогда не воображали.

Если сложится ситуация, когда Южная Корея выбирает военное противоборство с нами, наши ядерные боевые силы будут вынуждены выполнять свое задание.

В основном предназначение ядерных сил, прежде всего, – не позволить себе втягиваться в такую войну, но в ситуации войны оно изменяется к уничтожению военных сил противника одним ударом.

Ядерные боевые силы задействуют, чтобы захватить инициативу в начале войны, лишить волю противника к войне, предотвратить затяжную войну и сохранить свои военные силы.

Если ситуация дойдет до такой грани, то будут нанесены ужасные удары, а южнокорейские войска постигнет трагическая судьба разгрома и полного уничтожения.

Это отнюдь не является угрозой.

Это подробное объяснение о нашем возможном реагировании и последствиях в случае военного бесчинства Южной Кореи и в то же время разъяснение причины того, почему Южная Корея должна воздержаться от военной грезы против государства-обладателя ядерного оружия.

Есть путь для избегания ужасной гибели.

Если не тронут нас во всякое время, не грезят, только тихо сидят, размышляя, как предотвратить снаряды, конечно, такого не будет, то могут избежать вышеуказанной катастрофы.

«Превентивный удар по государству-обладателю ядерного оружия?»…

Вот неподходящее слово. Греза. В прямом смысле слова истерика сумасшедшего.

Еще раз ясно подчеркиваю.

Мы не будем стрелять ни одной пулей и снарядом против Южной Кореи.

Потому что мы не считаем ее подходящим противником наших вооруженных сил.

Это не с точки зрения сопоставления военных сил с государством-обладателем ядерного оружия, а потому что мы являемся одной нацией, которая не должна сражаться.

Желаю, чтобы Южная Корея немедленно вылечилась от болезненной дисфункции, что без основания чувствует угрозу своей жизни.

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